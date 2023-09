Rio Grande do Sul Atingidos pelas enchentes terão gratuidade na segunda via de documentos de veículos e autorização para troca de placas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Os serviços podem ser solicitados em qualquer Centro de Registro de Veículos Automotores do Rio Grande do Sul Foto: Reprodução Os serviços podem ser solicitados em qualquer Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) do Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

O DetranRS disponibilizou, na terça-feira (19), novos serviços para moradores de municípios atingidos pelas enchentes. A autarquia anunciou gratuidade na emissão de segunda via de documentos de veículos e na autorização para troca de placas para veículos registrados em oito municípios incluídos no Decreto 57.177/2023. Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales e Santa Tereza terão direito aos benefícios.

Os serviços podem ser solicitados em qualquer CRVA (Centro de Registro de Veículos Automotores) do Rio Grande do Sul. A autarquia também montou um posto de atendimento emergencial em Muçum, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas e que não possui CRVA. O posto funcionará na Prefeitura de Muçum (Borges de Medeiros, 50) e o horário de atendimento será das 12h às 17h de segunda à sexta-feira.

Documentos de veículos

Aqueles que perderam o Certificado de Registro de Veículo (documento de propriedade em papel moeda, antigamente chamado de DUT) podem solicitar gratuitamente a emissão de uma segunda via. O novo documento será emitido somente na versão digital, já que o documento em papel foi extinto em 2020.

Para requerer, é preciso apresentar o boletim de ocorrência da perda. Nos casos de Muçum e Roca Sales, será aceito apenas uma declaração de perda do documento.

Troca de placas

Proprietários de veículos que perderam a placa nas enchentes podem solicitar gratuitamente a autorização para confecção de uma nova placa, apresentando o boletim de ocorrência. Nos casos de Muçum e Roca Sales, será aceito apenas uma declaração de perda de placa.

Como as placas são comercializadas por empresas, não há a possibilidade de o Estado isentar a fabricação. Esse serviço, portanto, deverá ser pago pelo proprietário.

Outros serviços do DetranRS

Além dos serviços para proprietários de veículos, o DetranRS também está emitindo segunda via gratuita dos documentos de habilitação em cinco das cidades atingidas (Muçum, Roca Sales, Lajeado, Encantado e Arroio do Meio). A autarquia também mobilizou seus guinchos credenciados para remover veículos danificados e/ou em situação de risco em Muçum. Novas medidas serão anunciadas nos próximos dias.

