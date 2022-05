Mundo Atirador fez ameaças de estupros e ataques a escolas semanas antes de massacre no Texas

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Usuários da rede social Yubo relatam que Salvador Ramos exibiu comportamento agressivo durante transmissões ao vivo. (Foto: Reprodução)

Salvador Ramos disse às meninas que as estupraria, exibiu um rifle que comprou e ameaçou atirar em escolas em transmissões ao vivo no aplicativo de rede social Yubo, segundo vários usuários que testemunharam as ameaças nas últimas semanas.

Mas esses usuários – todos adolescentes – disseram à CNN que não o levaram a sério até verem a notícia de que Ramos matou 19 crianças e dois adultos em uma escola primária em Uvalde, Texas (EUA), esta semana.

Três usuários disseram ter testemunhado Ramos ameaçando cometer violência sexual ou realizar tiroteios em escolas no Yubo, um aplicativo que é usado por dezenas de milhões de jovens em todo o mundo.

Todos os usuários disseram que denunciaram a conta de Ramos ao Yubo sobre as ameaças. Mas parecia, eles disseram, que o atirador conseguiu manter uma presença na plataforma.

A CNN teve acesso a uma mensagem direta do Yubo na qual Ramos enviou a um usuário o recibo de US$ 2.000 pela compra de arma de um fabricante de armas de fogo com sede na Geórgia. “Armas são chatas”, respondeu o usuário. “Não”, Ramos respondeu.

Em um comunicado à CNN, um porta-voz da Yubo disse que “estamos profundamente entristecidos por essa perda indescritível e estamos cooperando totalmente com as autoridades em sua investigação”. Yubo leva a segurança de seus usuários a sério e está “investigando uma conta que já foi banida da plataforma”, disse o porta-voz, mas se recusou a divulgar qualquer informação específica sobre a conta de Ramos.

O uso do aplicativo disparou durante a pandemia de coronavírus, quando os adolescentes presos em casa recorreram ao aplicativo para interações pessoais.

A empresa diz que tem 60 milhões de usuários em todo o mundo – 99% dos quais têm 25 anos ou menos – e anunciou recursos de segurança, incluindo monitoramento “segundo a segundo” de transmissões ao vivo usando inteligência artificial e moderadores humanos.

Apesar desses recursos de segurança, os usuários que falaram com a CNN disseram que Ramos fez ameaças pessoais e gráficas.

Durante uma transmissão ao vivo, Amanda Robbins, de 19 anos, disse que Ramos ameaçou verbalmente arrombar sua porta, estuprá-la e matá-la depois que ela rejeitou seus avanços sexuais. Ela disse que testemunhou Ramos ameaçar outras meninas com “atos de agressão sexual e violência” semelhantes.

Robbins, que disse que mora na Califórnia e só interagiu com Ramos online, disse à CNN que o denunciou a Yubo várias vezes e bloqueou sua conta, mas continuou a vê-lo em transmissões ao vivo fazendo comentários obscenos.

“[Yubo] disse que se você ver qualquer comportamento que estranho, eles disseram para denunciá-lo. Mas não fizeram nada”, disse Robbins. “Aquele garoto foi autorizado a estar online e dizer isso”.

Outros usuários disseram que não levaram a sério os comentários de Ramos porque o comportamento de “troll” era comum no Yubo.

Hannah, uma usuária de 18 anos do Canadá, disse que denunciou Ramos a Yubo no início de abril, depois que ele ameaçou atirar em sua escola e estuprar e matar ela e sua mãe durante uma transmissão ao vivo. Ela disse que Ramos foi autorizado a voltar à plataforma após uma proibição temporária.

Hannah, que pediu à CNN que omitisse seu sobrenome para proteger sua privacidade, disse que o comportamento de Ramos ficou cada vez mais descarado na última semana. Em uma transmissão ao vivo, ela disse, o atirador virou brevemente sua webcam para mostrar uma arma em sua cama.

Os usuários disseram que não fizeram gravações das ameaças de Ramos durante as transmissões ao vivo.

As diretrizes da comunidade do Yubo dizem aos usuários para não “ameaçar ou intimidar” os outros e proíbem o assédio e o bullying. Conteúdo que “promova violência, como atos violentos, armas de fogo, facas ou outras armas” também é proibido.

Apenas uma semana antes do ataque Uvalde, a rede anunciou um processo de verificação de idade expandido. A plataforma só permite que pessoas com 13 anos ou mais se inscrevam e não permite que usuários com 18 anos ou mais interajam com menores de idade.

A Yubo, com sede em Paris, atraiu polêmica desde que foi lançada em 2015 sob o nome Yellow, com alguns especialistas em segurança alertando sobre a possibilidade de abuso. A polícia prendeu homens em Kentucky, Nova Jersey e Flórida que supostamente usaram a rede para conhecer ou trocar mensagens sexualmente explícitas com crianças.

No mês passado, a polícia de Indiana, que investiga o assassinato de duas adolescentes em 2017, disse que estava buscando informações sobre um usuário do Yubo que havia solicitado fotos nuas de menores de idade em outras plataformas sociais.

As perturbadoras interações de Ramos não ocorreram apenas no Yubo. Uma garota da Alemanha que conheceu Ramos no Yubo, disse que teve algumas interações problemáticas com ele via mensagens de texto e FaceTime.

A jovem de 15 anos disse que recebeu mensagens dele logo depois que ele atirou em sua avó e antes de seu ataque na escola primária, como a CNN informou anteriormente. A garota disse que achava que qualquer comentário violento ou estranho que Ramos fizesse era uma brincadeira.

Mas depois do tiro, ela disse: “Eu somei tudo e agora fazia sentido… Eu era muito burra para perceber todos os sinais que ele estava dando”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo