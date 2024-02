Mundo Atirador mata uma pessoa e fere outras cinco em metrô de Nova York

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Não há informações sobre o suspeito ou a arma usada no crime. Foto: Reprodução Não há informações sobre o suspeito ou a arma usada no crime. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um tiroteio em uma estação de metrô no bairro do Bronx, em Nova York, após uma briga no final da tarde desta segunda-feira (12).

O atirador, que foi visto usando uma jaqueta vermelha e uma máscara de esqui, abriu fogo na plataforma de passageiros da estação Mt. Eden após uma briga, disse uma fonte policial à CNN.

Uma pessoa morreu em um hospital e as outras cinco estão hospitalizadas. Ainda de acordo com a fonte, uma vítima caminhou até o hospital e o atirador fugiu.

Um porta-voz da polícia de Nova York informou que o tiroteio aconteceu na estação de metrô Jerome Avenue e na estação de metrô Mt. Eden, e que a ligação para a polícia ocorreu pouco depois das 16h30.

O Departamento de Polícia de Nova York está conduzindo uma investigação na estação no momento e os trens da linha de nº 4 estão contornando o trajeto em ambas as direções, de acordo com a Autoridade de Transporte Metropolitano.

A polícia procura pelo responsável pelos disparos. Não há informações sobre o suspeito ou a arma usada no crime. Quatro trens passam pela estação, segundo a Autoridade Metropolitana de Transporte (MTA).

