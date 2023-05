Economia Atividade agropecuária brasileira fatura R$ 1 trilhão com safra recorde e alta das exportações

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

O destaque fica para os R$ 647 bilhões do setor agrícola num cenário marcado pela safra recorde de grãos. (Foto: Abiove)

A renda agropecuária no Brasil deve atingir R$ 1 trilhão, em 2023, com destaque para os R$ 647 bilhões do setor agrícola num cenário marcado pela safra recorde de grãos e por exportações em alta. A renda do segmento pecuário, por sua vez, tende a ficar um pouco acima de R$ 350 bilhões. As estimativas da MB Agro, evidenciam a importância do agronegócio para a economia brasileira com um impacto que se irradia para a indústria e os serviços.

Os produtos agrícolas e pecuários ainda vão garantir mais um saldo expressivo para a Balança Comercial neste ano. De janeiro a abril, a agropecuária respondeu por um quarto das exportações do país, parcela recorde para o período, totalizando US$ 25.8 bilhões. Nas contas da MB Agro, as vendas para o exterior de produtos do agronegócio, que também incluem bens com transformação industrial, vão render US$ 172.5 bilhões ao Brasil, em 2023, cerca de 8% a mais que os US$ 159 bilhões registrados no ano passado.

O total da renda agropecuária neste ano deve ficar muito próximo ao de 2022, 1% menor que o R$ 1.010 trilhão do ano passado, em valores já atualizados a preços de 2023. Enquanto a renda agrícola deve crescer 1,60% na comparação com 2022, a da pecuária vai recuar 5%, sempre a preços deste ano, nas estimativas da MB Agro. Em 2019, a renda somada dos dois setores ficou em R$ 698 bilhões, também a valores deste ano. Desde então, houve um salto de mais de 40%. O indicador é calculado levando em conta os preços e as quantidades produzidas.

O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, disse que a alta dos últimos anos se deu por causa do forte choque de preços e do câmbio, que se desvalorizou. “Neste ano não temos esse efeito, mas temos uma safra muito boa, que ajudará a manter a renda elevada.” Em resumo, a alta da renda em 2023 não se deve ao aumento das cotações das commodities ou da desvalorização do real, mas ao aumento dos volumes produzidos. No caso da pecuária, Vale atribui a queda da renda a preços mais moderados num ano de evolução normal da produção. “É diferente dos grãos, que vão ter uma safra forte.”

Sergio destaca, em especial, o aumento esperado para a safra de soja e milho, “cujo volume é mais significativo do que os outros”. Pelas estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de soja deve totalizar 153.6 milhões de toneladas na safra 2022/23, um aumento de 15,20%. A estimativa para a produção do milho é de um aumento de 10,20%, para 124.9 milhões de toneladas. Com o salto expressivo da safra, a renda agrícola se mantém elevada, disse Vale. A agropecuária, nesse cenário, vai ser responsável por um crescimento expressivo do PIB no 1º trimestre.

“Sucessivas revisões para cima da safra e maior exportação de carnes sugerem um PIB agropecuário mais forte”, disse o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato. “A Conab e o IBGE vêm revisando suas estimativas de safra para cima”, acrescenta ele. “Na mesma direção, os dados de abates também vêm surpreendendo, refletindo o aumento das exportações de proteína animal.”

Como resultado, o PIB agropecuário deve contribuir quase 1% para a taxa de crescimento do PIB no 1º trimestre, nas contas de Honorato. “Somado aos avanços do varejo e dos serviços, isso deve levar a um crescimento de 1,30% do PIB no período”, disse ele, se referindo ao avanço em relação ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Para 2023, Honorato estima um crescimento da economia de 1,80%, com a agropecuária avançando 9%. Vale, por sua vez, estima uma expansão do PIB de 1% neste ano, com o setor agropecuário em alta de 7,20%.

Em fevereiro, o PIB cresceu 2,50% na comparação com janeiro, segundo o Monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Coordenadora da pesquisa, Juliana Trece indicou que o forte crescimento se deveu principalmente à atividade agropecuária.

