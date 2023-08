Economia “Atividade no setor se aproxima do pré-pandemia”, afirma o presidente do Banco Central na Abrasel

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Roberto Campos Neto participou do 35º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Foto: Edgar Marra Foto: Edgar Marra

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, falou sobre o atual momento econômico do país durante sua participação na palestra “Cenário econômico e Agenda BC#”, no Congresso Abrasel. Campos Neto afirmou que grande parte do mundo está tendo uma queda na inflação, mas ressaltou que o Banco Central do Brasil foi o primeiro a subir os juros para conseguir esta baixa.

“A saída da pandemia gerou um surto inflacionário. As pessoas estavam em casa, não consumiam serviços, mas recebiam auxílios e consumiam bens. Com isso, a inflação de bens subiu e de serviços caiu. Houve uma ilusão de que quando tudo voltasse ao normal, as pessoas voltariam a consumir serviços e assim, tudo iria se reequilibrar”, afirma Campos Neto.

Ao fazer uma análise sobre a economia mundial, o presidente do Banco Central afirmou que o Brasil, assim como o Chile, tem mais destaque na questão da queda da inflação. Além disso, ressaltou que o país vive uma expectativa de redução de juros, e que a desaceleração do crédito foi muito menor aqui do que no restante do planeta.

Outros pontos de destaque durante sua palestra foram que “o Brasil tem conseguido reduzir a inflação com impacto atenuado sobre o nível de atividade”, e que também se percebe uma desaceleração no saldo de crédito no Brasil bem menor se comparado com a maior parte dos países.

Pix

Idealizado pelo Banco Central do Brasil, o Pix foi implantado no Brasil em 2020, em meio à pandemia. Sobre a ferramenta, Campos Neto afirmou que muitos países também tentaram modelos de pagamento instantâneos, mas a adesão e popularização do Pix se deveu muito à avidez dos brasileiros por digitalização. “O pix gerou inclusão, eficiência, novos modelos de negócio”, finaliza Roberto Campos Neto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/atividade-no-setor-se-aproxima-do-pre-pandemia-afirma-o-presidente-do-banco-central-na-abrasel/

“Atividade no setor se aproxima do pré-pandemia”, afirma o presidente do Banco Central na Abrasel

2023-08-18