Economia Dupla aposta na criatividade e no inusitado para alavancar marcas

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Duddu Vanoni e Manuela Caringi Foto: Nathan Carvalho/Divulgação Duddu Vanoni e Manuela Caringi. (Foto: Nathan Carvalho/Divulgação) Foto: Nathan Carvalho/Divulgação

Uma nova forma de se relacionar com o setor e empresas de comunicação é o que propõem Duddu Vanoni e Manuela Caringi. A dupla Duddu e Manu desenvolve projetos que viabilizam soluções para os desafios dos clientes. Sem concorrer com agências de publicidade, marketing e relacionamento, eles exploram novas tecnologias, cross media, ações de PR, accurate target, DX, entre outros caminhos.

Para chegar a essa cocriação, os parceiros trilharam caminhos diferentes. Vanoni é publicitário e professor especialista em inovação em mercado de moda, luxo, beleza, comportamento e varejo, tendo atuado como diretor criativo de grandes agências. Já, Caringi – graduada em administração e relações públicas – é diretora da It! Experience. “Um dia cruzamos nossas trajetórias profissionais e, cada um com sua especialidade, tornamo-nos grandes parceiros e já desenvolvemos vários projetos que se transformaram em cases de sucesso”, afirma Manu. Vanoni complementa ao acrescentar que “não há limites para soluções, basta um bom briefing e criatividade”.

Um exemplo é case desenvolvido pela dupla para o lançamento do Condomínio Terroir Vale dos Vinhedos, da Lex Empreendimentos, em 2022. Já, a partir das primeiras ações desenvolvidas para especificamente para o público de potenciais investidores, 60% dos lotes foram comercializados. Outra ação foi para a ativação de Natal “Banrisul on, Sempre ao se lado”, no pós- pandemia, quando o objetivo era valorizar o Centro Histórico de Porto Alegre com projeções culturais mapeadas ao ar livre, acompanhadas pela OSPA.

Vanoni observa que esses são alguns exemplos do que pode ser desenvolvido se as marcas ousarem arriscar e apostar no inusitado, criando projetos diferenciados de comunicação que podem envolver várias áreas, desde uma pop up até um documentário capaz de gerar legado para a marca e sua comunidade.

