Porto Alegre Atividades culturais comemoram neste domingo os 45 anos do Brique da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Feira semanal tem status de patrimônio cultural do Rio Grande do Sul desde 2005. (Foto: Samuel Maciel/Divulgação)

Feira semanal com status “cartão postal” em Porto Alegre, o Brique da Redenção recebe entre as 10h30min e as 15h deste domingo (19) uma série de atividades gratuitas em alusão aos seus 45 anos de funcionamento. A programação abrange apresentações de música e dança, dentre outras manifestações. Já no domingo seguinte (26) as homenagens prosseguirão com um desfile de carros antigos durante a manhã.

O maior segmento de expositores é o de artesanato, com 180 bancas, seguido por outras 66 de antiguidades, 26 de artes plásticas e seis de gastronomia. Tudo começou em 1978, como uma feira a céu aberto no próprio Parque Farroupilha – a inspiração foi o modelo de funcionamento do Mercado de Pulgas de Montevidéu (Uruguai) e da Feira de San Telmo em Buenos Aires (Argentina).

Em 1982 os participantes foram instalados no canteiro central que vai de uma extremidade a outra na avenida José Bonifácio. Visto também como local de passeio e convivência, em 2005 o Brique foi declarado – por lei – patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

A comemoração é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e da Comissão Deliberativa que gerencia o Brique junto aos expositores. Presidente do colegiado, Renita Stieler define a feira como “um lugar que sabe da importância que ocupa na vida e no imaginário das pessoas”.

Comandada por Julia Evangelista Tavares, a SMDET é responsável por regularizar os expositores, gerenciar a fiscalização do Brique. “Temos uma feira muito bem organizada e consolidada em nossa cidade, afinal são quase cinco décadas de muita dedicação. Muitas famílias dependem dos negócios realizados na feira”.

No site oficial briquedaredencao.com.br há, também, um comentário sobre a simbologia da feira: “O Brique parece sempre igual, mas sempre há algo de novo capaz de surpreender os visitantes. Tem história, mas acima de tudo é arte, cultura. É a expressão das raízes e da tradição gaúcha manifestada nas obras de centenas de artistas. É um pouco de tudo e sempre um mistério a ser desvendado”.

Programação deste domingo

– 10h30min: homenagem aos fundadores. Agradecimentos. Entrega da comenda “Amigo do Brique”. Parabéns musical alusivo aos 45 anos.

– 11h: “Concerto Campestre com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul sob a regência do maestro Telmo Jaconi.

– 12h30min: apresentação de música e dança do Conjunto de Folclore Internacional “Os Gaúchos”.

– 14h: show de samba com Carlinhos Presidente.

– 15h: show do gaiteiro Lipsen.

(Marcello Campos)

