Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Uergs e Sedac assinaram termo de cooperação para incrementar o setor no Estado. (Foto: Reprodução)

Fomentar e ampliar as atividades culturais e educativas em espaços de instituições estaduais, como a Casa de Cultura Mario Quintana, a Fundação Theatro São Pedro, o Teatro de Arena, os museus e bibliotecas. Esse é o objetivo da parceria entre a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). As duas entidades assinaram um termo de cooperação para incrementar o setor no Estado gaúcho.

A parceria entre as duas instituições estaduais busca ofertar projetos desenvolvidos por docentes, discentes e comunidade acadêmica dos cursos de Artes da Uergs (licenciaturas em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) para gerar mais oportunidades de presença nos espaços de cultura e mais visibilidade à produção feita na universidade. A Sedac e a Uergs pretendem propiciar ao público a diversificação da programação cultural, bem como novas possibilidades de formação e fomento à cultura e à arte no Rio Grande do Sul.

A constituição de um grupo de trabalho reunindo colaboradores da Uergs e da Sedac possibilitará desenvolver um plano de ação com foco na realização de programas educacionais e das artes direcionados ao novo Ensino Médio, com a finalidade de fortalecer e qualificar a introdução das disciplinas das artes nas redes escolares.

“O redesenho dos modelos de governança cultural por meio da inovação institucional é fundamental para o nosso Estado, e esse termo de cooperação entre a Sedac e a Uergs é um valioso estímulo para a integração de escolas, grupos de crianças e comunidades com as nossas instituições culturais. Dessa forma, pretendemos fomentar o desenvolvimento de serviços educativos que possam fazer a ligação entre as instituições de cultura e as de educação”, avaliou a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

“Essa parceria busca ampliar, para outros aparelhos de cultura do Estado, uma experiência nossa que já dura dez anos com o Museu de Artes do Rio Grande do Sul. Ela irá possibilitar que a universidade promova novas ações no campo das artes e das letras, especialmente aquelas voltadas para a formação e a capacitação, tanto para o público de escolas como para os agentes culturais. Ao mesmo tempo, estaremos contribuindo e somando para fortalecer as políticas voltadas à cultura no Rio Grande do Sul”, afirmou o reitor da Uergs, Leonardo Beroldt.

Formação em artes

Desde 2001, os cursos de Artes da Uergs formam professores e artistas em uma proposta artístico-pedagógica que transita entre os quatro cursos – licenciaturas em Teatro, Dança, Música e Artes Visuais –, configurando um diferencial em relação a outras instituições de ensino superior ao ampliar e elevar seu alcance a diversos públicos e segmentos da sociedade.

Os cursos de Artes, com suas atividades e projetos, podem fornecer novas e diversificadas possibilidades de programação artística e formação técnica para os aparelhos culturais do Estado.

A partir da execução da cooperação, a instituição espera obter resultados nos eixos de ensino, pesquisa e extensão. No ensino, realizar monitoria em mediação cultural e oferecer cursos em Arte para profissionais de ensino estadual. Na pesquisa, desenvolver projetos relacionados aos acervos dos aparelhos culturais do Estado, aos aspectos pedagógicos, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, entre outros temas. Na extensão, promover formação de novos agentes culturais e oficinas artísticas abertas à comunidade.

