Seleção Copa do Mundo Feminina: Brasil fica no grupo F e vai conhecer rival da estreia após a repescagem

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogo de estreia da Seleção Brasileira ocorre em 24 de julho, na Austrália. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Feminina de futebol do Brasil vai disputar a Copa do Mundo Feminina 2023 no grupo F, ao lado de França, Jamaica e o país que conquistar uma das três vagas da repescagem. O sorteio ocorreu na madrugada deste sábado (22), na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, uma das sedes da competição.

O jogo de estreia do Brasil na primeira fase está previsto para ocorrer no dia 24 de julho, em Adelaine, na Austrália, que também é sede do Mundial. O rival ainda será conhecido após a repescagem, que ocorre em fevereiro de 2023. Nessa disputa, estão os países do playoff C – Paraguai, Taiwan, Papua Nova-Guiné ou Panamá.

Já em 29 de julho, o Brasil deve enfrentar a França, numa oportunidade de “revanche” após a equipe francesa ter eliminado a seleção feminina no último Mundial. Em 02 de agosto, a disputa será contra a Jamaica. Se passar para as oitavas, a seleção brasileira deve enfrentar um dos países vindos do grupo H, que são Alemanha, Coreia do Sul, Colômbia ou Marrocos.

Pela primeira vez, a Copa do Mundo Feminina será realizada em duas sedes: Austrália e Nova Zelândia. Por causa do fuso horário de ambos os países, a maioria dos jogos ocorrerá quando ainda for madrugada aqui no Brasil. Na Austrália, as partidas serão distribuídas em seis estádios espalhados por cinco cidades. Já a Nova Zelândia contará com quatro cidades-sede e quatro estádios.

A competição terá início a partir do dia 20 de julho de 2023, com os anfitriões, Nova Zelândia e Austrália, jogando, respectivamente, contra Noruega e Irlanda. A decisão está marcada para o dia 20 de agosto, em Sydney, na Austrália. A seleção feminina do Brasil vai disputar todas as partidas do Mundial na Austrália.

Esta também é a primeira vez na história que a Copa do Mundo Feminina terá 32 seleções participantes. Destas, 29 já estão definidas, enquanto outras três ganharão vagas via repescagem, que conta com 10 seleções na disputa (Camarões, Chile, Taiwan, Haiti, Papua Nova Guiné, Paraguai, Portugal, Senegal e Tailândia).

Confira os grupos:

— Grupo A: Nova Zelândia (Sede – A1), Noruega (A2), Filipinas (A3) e Suíça (A4)

— Grupo B: Austrália (Sede – B1), Irlanda (B2), Nigéria (B3) e Canadá (B4)

— Grupo C: Espanha (C1), Costa Rica (C2), Zâmbia (C3) e Japão (C4)

— Grupo D: Inglaterra (D1), Repescagem B (D2), Dinamarca (D3) e China (D4)

— Grupo E: Estados Unidos (E1), Vietnã (E2), Holanda (E3) e Repescagem A (E4)

— Grupo F: França (F1), Jamaica (F2), Brasil (F3) e Repescagem C (F4)

— Grupo G: Suécia (G1), África do Sul (G2), Itália (G3) e Argentina (G4)

— Grupo H: Alemanha (H1), Marrocos (H2), Colômbia (H3) e Coreia do Sul (H4).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção