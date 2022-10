Seleção Neymar vê a Seleção Brasileira bem preparada para a Copa: “Espero que a taça esteja em nossas mãos”

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na visão do camisa 10, pesa a favor da Seleção Brasileira o poder de decisão de seus jovens atletas. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Falta pouco mais de um mês para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e os atletas já vão entrando no clima. Neymar, camisa 10 e principal jogador do time de Tite, projetou o Mundial do Brasil. Para ele, a equipe está preparada para fazer um bom torneio.

“Estamos empolgados. Nosso time está bem treinado. Fizemos um trabalho de muitos anos. Vem de antes e depois da última Copa do Mundo. É um trabalho de oito anos. A nossa Seleção está bem preparada, sim, para a Copa do Mundo”, disse Neymar durante participação em live com Jair Bolsonaro, atual presidente da república e candidato à reeleição.

Na visão do camisa 10, pesa a favor da Seleção Brasileira o poder de decisão de seus jovens atletas. Além disso, o grupo é unido e muito amigo. Por isso, o jogador do Paris Saint Germain espera conseguir o sexto título mundial do Brasil.

“Temos jovens com muito talento que são jogadores de jogo grande. Então isso nos ajuda. A melhor coisa do nosso time é a união que a gente tem, a amizade que a gente carrega no nosso elenco. Eu vejo tudo se encaminhando para um bom final. Espero que a taça esteja em nossas mãos”, disse.

Após fazer campanha história nas Eliminatórias, o Brasil se classificou com folga ao Mundial. O time, além disso, já disputou seus dois últimos amistosos antes de viajar ao Catar. 3 a 0 sobre Gana e 5 a 1 sobre a Tunísia.

A estreia do time brasileiro na Copa do Mundo será no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). A Seleção integra a chave G do torneio, que, além de Sérvia, tem Camarões e Suíça.

Polarização

O técnico Tite está preocupado com o rendimento dos atletas que vão defender o Brasil no Catar, mas também sabe que a eleição presidencial causa uma polarização que pode atingir os torcedores.

Em entrevista para o jornal O Globo, o técnico relembrou que teve que jogar a Copa América de 2019, no auge da pandemia da covid-19, contra a sua vontade e descartou ser obrigado a ir até Brasília após o Mundial.

“Eu não vou, nem ganhando nem perdendo. A seleção pode ir e eu não vou. É uma questão pessoal. E ela não depende de quem vai ganhar a eleição. Eu falei isso (pela 1ª vez) quando era o Michel Temer presidente. Não me sinto confortável, não é o meu chão”, declarou.

No último sábado, Neymar participou de uma live com o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). O camisa 10 prometeu dedicar o seu primeiro gol no Catar para o chefe do Executivo. Segundo Tite, não há diretrizes para posicionamento político.

“Democraticamente, para usar o termo, e não me sentiria nunca à vontade. Eu faço através do meu exemplo, falamos entre nós sobre aquilo que é nossa realidade, o futebol”, disse. As informações são da Gazeta Esportiva e do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção