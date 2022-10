Seleção Taça da Copa do Mundo chega ao Brasil em tour, e Cafu quebra protocolo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O lateral, capitão do Penta, posou ao lado do cobiçado troféu. (Foto: Rodrigo Lois)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de iniciar um tour ao redor do planeta em agosto, a taça da Copa do Mundo chegou ao Brasil. Nesta sexta-feira (21), o troféu mais cobiçado do futebol desembarcou no Rio de Janeiro, onde foi exposta no Maracanã. Embaixador da Fifa, o ex-jogador Cafu, campeão em 1994 e 2002, esteve presente e ergueu a peça.

“Erguer essa taça é gratificante. Não é fácil ser campeão do mundo. Tive essa sensação duas vezes, é uma sensação de dever cumprido. O sonho de ser jogador da Seleção Brasileira se confirmou, e eu pude erguer essa taça”, afirmou o capitão do Penta.

Um momento curioso, entretanto, chamou a atenção. Acostumado a quebrar protocolos, como fez em 2002 ao subir na base que segurava o troféu do Mundial antes de erguê-la, Cafu mais uma vez mostrou que não gosta de receber ordens.

O ex-lateral convidou Zinho, que estava no evento e foi campeão em 1994 junto com Cafu, para tocar na taça. Segundo organizadores do evento, porém, apenas o capitão de 2002 estava autorizado a segurar o troféu por ser embaixador da Fifa. Após driblarem seguranças, os dois se juntaram e posaram com o objeto.

Após deixar o Rio de Janeiro, a taça da Copa do Mundo segue no Brasil neste fim de semana, mas estará na cidade de São Paulo. Também campeão em 2002, Beletti será o responsável por receber o troféu na capital paulista.

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro, com o jogo entre Qatar e Equador, no no Estádio Al Bayt, às 13h (de Brasília). A Seleção Brasileira estreia no dia 24, contra a Sérvia, no Estádio Lusail, às 16h (de Brasília).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção