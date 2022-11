Porto Alegre Atividades para o público infantil movimentam a Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Contação de histórias é atração no Circo dos Mafagatos, espaço próximo ao Memorial do Rio Grande do Sul Foto: Cristiano Vieira/PMPA Foto: Cristiano Vieira/PMPA

Apesar do tempo instável desta segunda-feira (07), as atividades voltadas ao público infantil registraram bom público na Feira do Livro de Porto Alegre. O evento literário segue até 15 de novembro, na Praça da Alfândega, com diversas atrações para crianças e adolescentes, além de barracas especializadas em literatura infanto juvenil.

Um dos destaques da programação é o projeto Autor no Palco, que promove contação de histórias para crianças diariamente, em quatro horários: 9h, 10h30, 14h e 15h30. Os encontros ocorrem na Tenda de Pasárgada, com capacidade para cerca de 120 crianças.

Patrona da Feira do Livro em 2019, Marô Barbieri arrancava gargalhadas da criançada, em meio à chuva desta segunda-feira, com as histórias da Tinoca Minhoca, conhecida personagem da escritora. Na plateia, cerca de 110 alunos de três escolas de Porto Alegre, Alvorada e Nova Santa Rita. “Gosto muito da feira porque aqui aprendemos mais sobre os personagens”, disse o pequeno Allan Brito, de 6 anos.

Perto dali, no Circo dos Mafagatos, um outro grupo de crianças curtia as histórias divertidas da Trupe Fantabulástica, grupo formado pelos artistas Arthur Côrtes, Bárbara Catarina, Carmen Lima, Jairo Klein e Jonatan Ortiz Borges. No repertório, muito papo sobre literatura e circo, entremeado por histórias conhecidas das crianças. As atividades da tribo ocorrem diariamente, em quatro horários: 9h, 10h30, 14h e 16h30.

Doação

O Gabinete da Primeira-Dama está com uma ação de recolhimento de brinquedos e livros na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. As doações serão destinadas a crianças em situação de vulnerabilidade social nas iniciativas promovidas pelo gabinete. Livros e brinquedos novos ou em bom estado podem ser entregues no coletor localizado entre os estandes da prefeitura de Porto Alegre e o de autógrafos.

Estande

A prefeitura conta com um estande de 30 metros quadrados, próximo da avenida Sepúlveda, com atividades educacionais e culturais durante todo o evento. Ações de conscientização sobre os cuidados da cidade, por meio da campanha A gente vive, a gente cuida, também ocorrerão no espaço.

