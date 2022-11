Acontece Rede Pampa é finalista em 15 categorias do 23º Prêmio Press

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Os grandes vencedores serão conhecidos no dia 22 de novembro, em uma festa no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Representada por 18 comunicadores e três programas, dois de rádio e um de televisão, a Rede Pampa é finalista em 15 das 17 categorias do Prêmio Press 2022. O período de Voto Popular e Voto Profissional de um dos mais disputados prêmios do jornalismo brasileiro terminou neste domingo (06), com mais de 600 mil indicações.

Concorrem ao tricampeonato o programa Dupla em Debate, da Rádio Grenal, e o Atualidades Pampa, da TV Pampa, nas categorias “Melhor Programa de Rádio do Ano” e “Melhor Programa de Televisão do Ano”, respectivamente. Nomes como Vera Armando, Gustavo Victorino e Flavio Dal Pizzol foram indicados como “Jornalista do Ano”; Magda Beatriz como “Apresentador de Televisão do Ano”; e Luciano Coimbra como “Apresentador de Rádio do Ano”.

Em sete categorias, mais de um finalista representa a Rede Pampa, como é o caso de “Repórter de Rádio do Ano”, com Bruno Soares, da Rádio Grenal, e Maria Eduarda Stolting, da Rádio Pampa. Como “Repórter de Televisão do Ano” concorre Bruna Magalhães, e Carolina Rodrigues é a jornalista indicada para “Repórter de Jornal do Ano”, entre outros colaboradores.

Agora, os finalistas serão avaliados por um júri de 50 convidados, entre líderes políticos, empresariais e de entidades de diversos setores e decanos da comunicação do Rio Grande do Sul. Os vencedores serão conhecidos em uma grande festa no dia 22 de novembro, nos salões nobres do Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

Além dos troféus por categoria, haverá um troféu extra nesta edição, nomeado de “Sistema Fiergs – Homenagem Especial”. A honraria será entregue ao Clube de Opinião do Rio Grande do Sul, por sua luta em defesa da liberdade de opinião, expressão e imprensa e em alusão aos seus 20 anos de história.

