Esporte Atleta da base do Esporte Clube São José volta a disputar jogos na Europa e sonha em construir carreira no exterior

Por Marcelo Warth | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Com muito respeito, dedicação e dois turnos de treinamento no dia a dia, alimento o meu grande amor pelo futebol", diz Lyann Leboutte Foto: Divulgação "Com muito respeito, dedicação e dois turnos de treinamento no dia a dia, alimento o meu grande amor pelo futebol", diz Lyann Leboutte. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após participar da East Mallorca Cup, na Espanha, em abril, a convite da Juventus Academy Brasil, o adolescente Lyann Leboutte, uma das promessas do futebol gaúcho, retornará à Europa em outubro para disputar amistosos em Lisboa, em Portugal, a convite de empresários de São Paulo.

As partidas servirão de teste para ele e mais um grupo seleto de atletas brasileiros, que serão observados por olheiros que visam descobrir jovens talentos para grandes clubes europeus.

Morador de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o lateral esquerdo, de 16 anos, sonha em construir uma carreira no exterior. Atleta da base do Esporte Clube São José, da Capital, ele iniciou a sua trajetória no futebol aos 5 anos de idade, na escolinha de futsal do Colégio Êxito.

Cinco anos mais tarde, foi treinar futebol 7 na escolinha da Inter de Milão em Porto Alegre. Aos 12 anos, em 2019, foi convidado para disputar amistosos na Itália.

Em 2023, em Palma, na Espanha, Lyann foi o único atleta gaúcho convidado para a East Mallorca Cup, atuando nas cinco partidas disputadas pela Juventus Academy Brasil.

“Sei que ser atleta de futebol é um sonho arriscado e de muito trabalho, mas desde pequeno tenho essa convicção na minha vida. Eu, desde os primeiros passos, acabei me apaixonando pelo futebol. Essa paixão e muito treino, desde os 5 anos de idade, me motivam diariamente a alimentar esse sonho de me tornar atleta e jogador de futebol profissional. Com muito respeito, dedicação e dois turnos de treinamento no dia a dia, alimento o meu grande amor pelo futebol”, disse o atleta.

O seu pai e grande incentivador, Evandro Leboutte, conta que o filho chegou a jogar contra o Borussia Dortmund com um dedo do pé quebrado. Diretor da Rádio Liberdade, a emissora de música gaúcha da Rede Pampa de Comunicação, Leboutte sempre acompanha Lyann nas viagens à Europa e também nas partidas que ele disputa no Rio Grande do Sul e em outros Estados brasileiros.

Leboutte comemora o fato de o filho servir de exemplo para outros adolescentes que desejam seguir carreira no futebol. “Como pai e, principalmente, amigo do Lyann, eu percebo que, desde os 5 anos, ele realmente tem comprometimento. Ele começou lá no Colégio Êxito e sempre foi destaque, goleador nesse período do futebol de salão. Depois, foi para o futebol sete com 10 anos, onde também teve uma participação muito especial, foi para a Itália, para Milão. Foi goleador aqui e foi goleador lá pela Inter Academy Brasil. Depois, ele foi para o futebol de campo. Dia 22 de julho, completará dois anos de São José”, destacou o pai ao narrar a trajetória do jogador.

“O meu papel de pai é esse, é sempre estar apoiando ele. Agora, temos novos desafios. Em outubro, voltaremos à Europa para testes. Os dias dele eu sei que são muito preenchidos, com estudo e treino, às vezes abrindo mão de outras situações normais da vida de um adolescente porque ele tem que estar cedo no colégio, além de treinamentos, campeonatos e jogos importantes vestindo a camisa do São José”, prosseguiu Leboutte.

Fotos e vídeos do jovem atleta em campo podem ser vistos nas redes sociais: @lyann_leboutte (Instagram) e Lyann Leboutte (Facebook).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/atleta-da-base-do-esporte-clube-sao-jose-volta-a-disputar-jogos-na-europa-e-sonha-em-construir-carreira-no-exterior/

Atleta da base do Esporte Clube São José volta a disputar jogos na Europa e sonha em construir carreira no exterior

2023-06-08