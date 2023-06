Mundo Brasileira presa por tráfico de drogas na Indonésia é condenada a 11 anos de prisão

Manuela Vitória de Araújo Farias foi presa em janeiro, em Bali

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, presa em janeiro na Indonésia por tráfico de drogas, escapou da pena de morte e da prisão perpétua. Ela foi condenada pela Justiça do país, nesta quinta-feira (8), 11 anos de prisão.

A jovem, de 19 anos, desembarcou em Bali com quase quatro quilos de cocaína na bagagem. O julgamento iniciou em abril, dois meses após ela ter sido indiciada por tráfico de drogas.

A defesa de Manuela sustentou durante todo o processo que a jovem foi usada como “mula” após ter sido enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que teria lhe prometido aulas de surfe. Em maio, Manuela pediu desculpas “por ofender o país” durante uma audiência.

O país asiático é um dos poucos que ainda aplicam a pena capital para o tráfico de drogas. Nos últimos dez anos, dois brasileiros foram executados após condenação por esse crime na Indonésia.

Relembre o caso

A prisão de Manuela ocorreu no início deste ano, no aeroporto internacional de Bali. O chefe da polícia local, inspetor-geral Putu Jayan Danu Putra, afirmou, em entrevista coletiva, que, inicialmente, os oficiais da Alfândega e Impostos do aeroporto suspeitaram de cidadãos brasileiros que chegaram em um avião da Qatar Airways.

Os policiais verificaram as duas malas trazidas pela mulher. Segundo ele, na primeira mala foram encontrados dois pacotes de cocaína, com 990 gramas e 637 gramas. Já na segunda mala, foram achados três pacotes da droga, com 891 gramas, 711 gramas e 379 gramas.

