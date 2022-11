Grêmio Atletas do Futebol Masculino e Feminino do Grêmio são premiados na festa “Melhores do Ano” da ACEGRS

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Quatro atletas do Tricolor foram escolhidos como destaques pelos cronistas esportivos

Nesta terça-feira (15), a ACEG (Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos) realizou a festa dos Melhores do Ano. A comemoração premiou e homenageou os melhores atletas, técnicos, dirigentes e árbitros de 2022. Os ganhadores foram escolhidos por meio de uma votação realizada na internet.

Quatro atletas do Grêmio foram agraciadas na premiação. A Craque do Ano do Futebol Feminino foi a goleira Lorena. Outra atleta das Gurias Gremistas premiada foi a atacante Dani Ortolan, escolhida como Revelação do Ano. A atacante Cássia recebeu o troféu de artilheira do ano. No masculino, Bitello levou o prêmio. Diego Souza foi agraciado por ser o artilheiro de 2022.

Estiveram presentes no evento Romildo Bolzan Jr, o executivo de Marketing Beto Carvalho, o diretor do Departamento de Futebol Feminino, Júlio Titow, a técnica das Gurias Gremistas Patrícia Gusmão, a treinadora de goleiras Sol Farias e as atletas Dani Ortolan e Sinara.

