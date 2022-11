Porto Alegre Vacinação contra a Covid-19 para bebês e crianças até três anos com comorbidades começa nesta quinta em Porto Alegre

Crianças somente podem receber a vacina da fabricante Pfizer, cujo frasco tem a tampa de cor vinho Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 16/11/2022 A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 de uso pediátrico de 06 meses a 5 anos e 11 meses. Foram 1680 doses da vacina pediátrica Corminaty/Pfizer que serão agora distribuídas pelo Núcleo de Imunizações da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) as 10 unidades de saúde que vacinarão, a partir do 17, quinta-feira. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quinta-feira (17), a vacinação de bebês e crianças menores de três anos com comorbidades contra Covid-19, em Porto Alegre. A vacina pediátrica Pfizer baby estará disponível em dez unidades de saúde. A vacinação infantil contra Covid-19 – dos três aos 11 anos, independente da condição de saúde –, também está mantida na cidade, nas mesmas unidades de saúde.

As crianças somente poderão receber a vacina da fabricante Pfizer, cujo frasco tem a tampa de cor vinho. O esquema previsto é de três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda doses e de oito semanas entre a segunda e a terceira doses.

De acordo com regramento do Ministério da Saúde, serão contempladas nesta etapa as crianças entre seis meses e menos de três anos com as seguintes comorbidades ou condição de saúde: obesidade grave, pneumopatias crônicas graves, imunossupressão, hemoglobinopatia grave, doença cardiovascular, hipetensão arterial resistente, doença neurológica crônica, doença renal crônica, diabete mellitus, Síndrome de Down e cirrose hepática.

A vacina Pzifer pediátrica baby estará disponível nas seguintes Unidades de Saúde:

Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Centro Histórico

Tristeza – Avenida Wenceslau Escobar, 2442- Tristeza

Primeiro de Maio – Avenida Prof. Oscar Pereira, 6199 – Cascata

Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

Navegantes – Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5 – Navegantes

Ramos – Rua K esquina Rua C s/n – Vila Nova Santa Rosa/Ruben Berta

São Carlos – Avenida Bento Gonçalves, 6670 – Partenon

Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Protásio Alves

Ilha dos Marinheiros – Rua Santa Rita de Cássia, s/n – Ilha dos Marinheiros

IAPI – Rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia

