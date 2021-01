Rio Grande do Sul Ato simbólico no Hospital de Clínicas marca início da vacinação contra a Covid-19 no RS

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A cerimônia ocorrerá no saguão do anfiteatro Carlos César de Albuquerque do HCPA. Foto: Clóvis S. Prates/Divulgação/HCPA A cerimônia ocorrerá no saguão do anfiteatro Carlos César de Albuquerque do HCPA. (Foto: Clóvis S. Prates/Divulgação/HCPA) Foto: Clóvis S. Prates/Divulgação/HCPA

Após o envio do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19, o governo do Estado iniciará, ainda nesta segunda-feira (18), a campanha de imunização no Rio Grande do Sul. Um ato simbólico será realizado no HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre), às 21h30, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do Estado.

O RS receberá 341,8 mil doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan produzida em parceira com o laboratório Sinovac, e inicia imediatamente a distribuição para todas as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde. Dessa forma, na terça (19), os municípios já poderão começar a vacinação.

A campanha no RS seguirá as diretrizes do Plano Nacional e Imunizações, priorizando os grupos de risco. Nesta primeira fase, serão os profissionais da saúde da linha de frente contra Covid-19, idosos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas.

Como acompanhar

A cerimônia ocorrerá no saguão do anfiteatro Carlos César de Albuquerque do HCPA, sem a presença da imprensa (em função da limitação de espaço e restrições impostas pela pandemia), que poderá acompanhar a vacinação e a coletiva de imprensa pelos perfis oficiais do governo do Estado no Youtube (youtube.com/governodors) e Facebook (facebook.com/GovernoDoRS).

O Piratini também informou que o horário previsto, das 21h30, pode sofrer alteração, de acordo com a chegada das primeiras doses, conforme a logística do Ministério da Saúde, que já sofreu outras mudanças ao longo do dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul