Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Ator de 34 anos, atropelado na madrugada deste sábado (02), ficará na UTI Foto: Reprodução/Instagram Ator de 34 anos, atropelado na madrugada deste sábado (2), ficará na UTI. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ator Kayky Brito, atropelado na madrugada deste sábado (02), foi transferido para um hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde está sedado e respirando com ajuda de aparelhos, de acordo com a unidade. “Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI”, diz o comunicado do hospital.

Antes, o ator estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo a sua irmã, a também atriz Sthefany Brito, ele estava no CTI (Centro de Terapia Intensiva), com quadro estável e passando por exames.

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o atropelamento por carro aconteceu na avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, à 1h08 da madrugada deste sábado.

O ator de 34 anos foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul da cidade. A direção do hospital informou que o estado de saúde do ator é considerado grave.

Na companhia de amigos

Em entrevista, o delegado explicou que o ator estava no Quiosque Dona Maria, no posto 6, na praia da Barra, com o ator Bruno De Luca e outros amigos.

Kayky foi buscar algum pertence em seu carro e, ao voltar para o quiosque, foi atropelado. Ainda segundo Lages, o carro, um Fiat Argo, era um motorista de aplicativo que levava um passageiro, com bebê, do Recreio dos Bandeirantes para a Barra da Tijuca.

O motorista chegou a tentar desviar para a faixa da direita, mas não conseguiu desviar do ator. Foi solicitada a perícia no local e a polícia investiga se o motorista trafegava em velocidade superior à permitida no trecho. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia como lesão corporal culposa, quando não há intenção.

