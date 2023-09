Política Três cidades brasileiras terão eleições suplementares neste domingo

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Brusque (SC) e São Simão (GO) elegerão novos prefeitos e vice-prefeitos; Tacaimbó (PE) escolherá seus novos vereadores.

A população das cidades de Brusque (SC), São Simão (GO) e Tacaimbó (PE) voltará às urnas, neste domingo (03), para eleições suplementares. A votação acontece entre 8h e 17h.

Santa Catarina

Em Brusque, os eleitores escolherão o novo prefeito e vice-prefeito, respectivamente, a partir dos seguintes candidatos:

André Vechi (DC) e André Batisti (DC)

William Fernandes Molina (MDB) e Osvaldo Quirino de Souza (MDB)

Paulo Eccel (PT) e Vanilda Mafra (PT)

Alessandro Moreira Simas (PP) e Danilo Rezini (PSD)

Em 4 de abril, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou, por cinco votos a dois, os mandatos do então prefeito e vice-prefeito de Brusque, José Ari Vequi (MDB) e Gilmar Doerner (DC), por abuso de poder econômico durante a campanha de 2020.

Vequi e Doerner foram considerados inelegíveis por oito anos, junto do empresário e dono das Lojas Havan, Luciano Hang. A Corte entendeu que propagandas e publicações de Hang, usando da estrutura e dos funcionários da Havan, desequilibraram o pleito e prejudicaram os adversários.

Goiás

No município de São Simão também serão escolhidos os novos chefes do Executivo com as seguintes chapas:

Wallisson José de Freitas (Podemos) e Eliana Leonel Almeida (Podemos)

Jane Guimarães Vilarinho (PDT) e Daniel Martins da Silva (PT)

Lucas Barbosa Vasconcelos (União Brasil), tendo como vice Adriano Pimenta Marques (PTB).

O então vice-prefeito da localidade, Fábio Capanema (PP), foi condenado por improbidade administrativa, dano ao erário e enriquecimento ilício, o que tornou inelegível por oito anos.

Pelo princípio da indivisibilidade da chapa, a impugnação da candidatura de Fábio também atingiu o prefeito, Francisco de Assis Peixoto (PSDB).

Pernambuco

Em Tacaimbó, por sua vez, serão definidos nove vereadores entre 26 candidatos. O novo pleito ocorre após a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da chapa para vereadores do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e do Partido dos Trabalhadores (PT) por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020.

Cinco dos nove eleitos tiveram seus mandatos cassados, resultando na anulação de mais da metade dos votos válidos. Com a situação, segundo a legislação eleitoral, é necessário realizar uma nova eleição suplementar para todas as cadeiras da Câmara Municipal.

O que levar para votar?

Para votar é necessário levar um documento oficial com foto, como: e-Título; carteira de identidade; identidade social; passaporte ou outro de valor legal equivalente – inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; carteira de trabalho; e Carteira Nacional de Habilitação.

2023-09-03