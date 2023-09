Economia Ministro da Fazenda diz que a reforma tributária e correção do déficit primário estão sendo revistos

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Em evento em São Paulo, ministro da Fazenda falou ainda como o Banco Central e o Congresso estão agindo para a economia do País Foto: Paulo Bareta/Divulgação Em evento em São Paulo, ministro da Fazenda falou ainda como o Banco Central e o Congresso estão agindo para a economia do País. (Foto: Paulo Bareta/Divulgação) Foto: Paulo Bareta/Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse neste sábado (02) que sua equipe está revendo duas medidas fiscais: a reforma tributária e a correção do déficit primário.

Em apresentação no evento Expert XP, em São Paulo, Haddad detalhou que a reforma tributária tem que ser neutra para avançar no Congresso Nacional e afirmou que corrigirá o déficit primário, revendo o sistema tributário do País.

Segundo o ministro, o Congresso contribui com as pautas econômicas. “Com exceção da reforma tributária, tudo foi aprovado no primeiro semestre”, declarou. De acordo com ele, o compromisso do governo federal tem que ser com o reequilíbrio das contas. “Estamos desde 2014 com déficit primário e temos que virar essa página.”

Ainda em seu discurso, Haddad falou sobre o novo marco fiscal e afirmou que um dos méritos da nova âncora é que ela tem uma “canaleta para correr”.

Sinalização ao BC

A taxa básica de juros também foi abordada pelo ministro da Fazenda. O BC (Banco Central) reduziu a Selic pela primeira vez em três anos no início de agosto, com corte de 0,50 ponto percentual, a 13,25%. “Todo esforço fiscal que o governo fizer vai ser bom e pode sinalizar ao BC que é hora de cortar os juros não em meio porcento, mas em 0,75 ponto porcentual.”

Ele ressaltou que o objetivo do governo é apontar para resultados primários mais consistentes, apostando que a autoridade monetária vai se somar a esse esforço — se referindo à queda dos juros. “Com taxa real de 10%, vamos crescer 3%. Não tem livro que explique o fenômeno que acontece na economia brasileira”, acrescentou.

Haddad disse que os juros poderiam ter sido cortados em duas reuniões anteriores, realizadas em maio e junho, mas acrescentou que seu ministério e o BC trabalham “sob um ponto de vista em comum” e que novas reduções já estão contratadas.

“Eu olho muito para atividade, arrecadação, FPM [Fundo de Participação dos Municípios], FPE [Fundo de Participação dos Estados]. Se eu não tiver fiscal, não adianta a inflação estar baixa. Ela vai voltar”, disse. “É preciso imaginar uma trajetória sustentável”.

