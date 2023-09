Rio Grande do Sul Com quebra de recordes, 46ª Expointer chega ao fim neste domingo

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Números finais do evento serão divulgados à tarde. (Foto: Fernando Dias/Divulgação)

Com uma programação variada ao longo de nove dias e a quebra de diversos recordes no Parque de Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), a 46ª Expointer chega ao fim neste domingo (3). O balanço com números finais de público e negócios será apresentado em coletiva de imprensa marcada para as 15h30min.

Participarão do ato de divulgação secretários estaduais, parlamentares e outras autoridades, além de representantes das entidades que atuam como parceiras do governo gaúcho na realização da maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina.

Criado em 1901 como “Exposição Estadual” no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, o evento foi transferido em 1970 para o então recém-inaugurado Parque Assis Brasil, em Esteio, e rebatizado em 1972 como “Exposição Internacional de Animais” (Expointer).

No ano passado, com o seu retorno à modalidade presencial após dois anos de restrições causadas pela pandemia de coronavírus, foram registrados recordes de visitação e faturamento, com 750 mil pessoas circulando pela feira e uma movimentação total de R$ 7 bilhões em negócios.

Os resultados e o sucesso só são possíveis graças ao engajamento de profissionais de diversas regiões do Rio Grande do Sul e que atuam em diversas áreas, não apenas na agricultura ou pecuária. São mais de 30 mil pessoas envolvidas a cada edição, para que o evento seja bem sucedido nos mínimos detalhes.

“Abertura” ainda confunde

Uma curiosidade envolvendo as edições da Expointer nos últimos anos ainda confunde quem não está familiarizado ao tradicional cronograma do evento: a realização da abertura oficial quando a feira já está em andamento (muitas vezes mais próxima do encerramento, inclusive). Neste ano não foi diferente.

Embora os portões do Parque tenham sido escancarados ao público no dia 26 de agosto (sábado), somente na sexta-feira (1º) a feira teve a sua inauguração protocolar. E com ao menos um números para lá de animador: quase 500 mil pessoas em sete dos nove dias de atividades (a expectativa é de 700 mil visitantes até este domingo).

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) destinou R$ 9,6 milhões para manutenção hidráulica, elétrica, serviços de limpeza, segurança e acessibilidade na Expointer, dentre outros itens essenciais nos pavilhões e demais espaços.

(Marcello Campos)

Com quebra de recordes, 46ª Expointer chega ao fim neste domingo

