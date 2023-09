Rio Grande do Sul Assinado pacto contra violações dos direitos de crianças e adolescentes em Canoas

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dentre os objetivos está o de regulamentar a forma de acolhimento e encaminhamento de casos envolvendo esse menores de idade. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) firmou com o Conselho Tutelar e o Município de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) um documento intitulado “Pacto de Prevenção às Violências e Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes”. A rubrica é do promotor João Paulo Fontoura de Medeiros.

No foco da iniciativa está consolidar a atuação interinstitucional na proteção de menores de idade e regulamentar a forma de acolhimento e encaminhamento de casos de violência e violações de direitos envolvendo esse segmento etário.

Também faz parte dos objetivos a implementação efetiva do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) no âmbito da cidade, a terceira mais populosa do Rio Grande do Sul (347.657 habitantes) depois de Porto Alegre e Caxias do Sul (Serra Gaúcha).

“Em toda e qualquer atuação a ser levada adiante pelo Poder Público em benefício da população, revela-se imprescindível a interação entre as instituições”, ressalta o promotor.

Ele acrescenta: “Algo que se faz ainda mais nítido na área da Infância e da Juventude, na qual muito pouco se faz sem que se tenha presente a necessidade de um agir interinstitucional. É o que se espera do Pacto, que venha a ser o que nasceu para ser: uma sincera junção de esforços em prol da população canoense”.

A cerimônia de assinatura do documento contou com a presença de diversas autoridades. Dentre elas estava o prefeito Jairo Jorge, o secretário Nacional da Juventude, Ronald Luiz dos Santos, e a deputada estadual Lara Sito (PT).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/assinado-pacto-contra-violacoes-dos-direitos-de-criancas-e-adolescentes-em-canoas/

Assinado pacto contra violações dos direitos de crianças e adolescentes em Canoas

2023-09-02