Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

Medida passa a valer nesta segunda-feira em cinco linhas. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A partir desta segunda-feira (4), cinco linhas de ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre terão mais 35 viagens por dia. O reforço abrange a B-55 (Protásio-Humaitá), B-56 (Passo das Pedras-Aeroporto), 659 (Ingá), 665 (Planalto-Sabará), 756 (Passo das Pedras-Sertório). De acordo com a prefeitura, o objetivo é melhorar a frequência e qualificar o atendimento aos passageiros.

As mudanças são detalhadas no site eptc.com.br. Além disso, os aplicativos Cittamobi e Moovit (disponíveis para download gratuito nas plataformas digitais) permitem verificar a localização dos veículos em tempo real e quais linhas passam em cada ponto.

“Nesta fase do Mais Transporte, nossos técnicos avaliaram principalmente a demanda de passageiros e, em sua maioria, promoveram uma redução no intervalo das viagens para dar mais conforto aos usuários do transporte”, destaca a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Linhas contempladas

– B-55 (Protásio-Humaitá): 55 para 62 viagens por dia.

– B-56 (Passo das Pedras-Aeroporto): 36 para 40 viagens por dia.

– 659 (Ingá): 89 para 97 viagens por dia.

– 665 (Planalto-Sabará): 94 para 102 viagens por dia.

– 756 (Passo das Pedras-Sertório): 76 para 84 viagens por dia.

Retirada de cobrador

Resolução publicada na edição de sexta-feira (1º) do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) autoriza a operação da linha T-2 sem cobrador a partir da segunda-feira, dia 4. Com isso, o percentual de retirada de profissionais soma 49,5% do quadro, com previsão de chegar a 50% dos cobradores até o fim deste ano.

A medida atende ao critério de escolha prioritária de linhas que transportam menos passageiros por viagem. “Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque”, ressalta a prefeitura.

Aplicativos de localização

Além dos três aplicativos já disponíveis aos usuários do transporte coletivo da capital gaúcha (156, Cittamobi e Moovit), uma quarta ferramenta digital deve entrar em funcionamento nos próximos dias. A prefeitura também garante que houve melhorias no site das tabelas horárias (linhas.eptc.com.br). A população conta, ainda, com informações diretamente em abrigos de ônibus dotados de painel digital.

Em julho deste ano foram assinados convênios diretos com os aplicativos Cittamobi e Moovit disponíveis para sistemas Android e IOS. Além desses dois aplicativos, recentemente o mesmo convênio foi realizado com o aplicativo “Lá Vem o Ônibus”, somente para o sistema Android.

“O recurso passará pelas integrações de dados do GPS dos ônibus efetivadas pela Gerência de Desenvolvimento e Inovação da EPTC e estará disponível em breve”, prevê a autarquia. “É importante que os usuários utilizem essas ferramentas, pois ajudam na comunicação instantânea e viabilizam a continuação de um serviço personalizado.”

Ainda de acordo com a administração municipal, os convênios foram fechados com contrapartidas à cidade: ao receber acesso ao GPS do ônibus, os parceiros retornam com entregas como relatórios de uso e feedback dos usuários, pesquisa de satisfação e melhoria da informação não só nos seus aplicativos mas também nas paradas, sobre as próximas chegadas e linhas atendidas.

Informação nos abrigos

Além de fazer a consulta no site e no celular, os usuários podem ainda verificar os horários direto nos abrigos de ônibus, mediante duas formas. As novas estruturas instaladas pela Eletromidia em parceria público-privada têm painéis de próxima chegada.

Atualmente há 12 pontos instalados funcionando em modo de teste. Dos 1.507 pontos previstos na concessão, 185 terão o sistema. Também estão sendo colocadas em todas as paradas QR Codes que levam direto a um dos aplicativos, informando as linhas que passam nas paradas e os horários de chegada dos ônibus.

(Marcello Campos)

