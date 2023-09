Porto Alegre Confira o esquema de trânsito e transporte para o Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2023

"Azuizinhos" da EPTC monitoram as principais vias no entorno do evento. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Para facilitar o acesso ao Parque da Harmonia durante o Acampamento Farroupilha em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito e transporte na região até 20 de setembro, último dia do evento. As medidas incluem eventuais bloqueios e desvios, bem como a destinação de áreas para embarque e desembarque de táxis e carros de aplicativo.

“Azuizinhos” monitoram a área. Também está proibido o estacionamento de veículos na rua interna Otávio Francisco Caruso da Rocha, que liga a avenida Augusto de Carvalho até o interior do parque, localizado entre o Centro Histórico e o bairro Praia de Belas.

Nas ocasiões de movimento mais intenso pode ser interrompido o acesso à Augusto de Carvalho pela Loureiro da Silva. Neste caso, os motoristas devem seguir pela Loureiro da Silva, ingressar na rua Antônio Klinger Filho, depois avenida Borges de Medeiros e chegar até o acampamento pela avenida Aureliano de Figueiredo Pinto.

Transporte

O transporte público tem ônibus disponíveis 24 horas por dia. Durante o evento, a área do Parque da Harmonia é atendida por 36 linhas em dias úteis, 33 aos sábados e 30 aos domingos. As linhas e seus respectivos pontos de parada podem ser conferidos pelos aplicativos Cittamobi e Moovit, ou no site linhas.eptc.com.br.

Para passageiros do táxi, há duas áreas de embarque e desembarque, uma na Augusto de Carvalho, no lado direito da via, sentido Centro-Bairro, no trecho compreendido entre a Loureiro da Silva e Otávio Francisco Caruso da Rocha, e um ponto na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, em frente à sede da Justiça Federal.

Já o embarque e desembarque no transporte por aplicativo pode ser feito na avenida Augusto de Carvalho, sentido bairro-Centro, esquina com a Otávio Francisco Caruso da Rocha, pouco antes da parada do ônibus T-1.

Piquete da EPTC

A EPTC também programou uma série de atividades no piquete da EPTC durante visitação de estudantes, grupos de idosos e organizações não-governamentais (ONGs). Na programação está a equipe da Escola Pública de Mobilidade Urbana da autarquia, nos turnos manhã e tarde.

Criada em 1999, a iniciativa se resumia inicialmente a um espaço de confraternização para funcionários da empresa. Algumas ações educativas começaram a ser realizadas, a ideia progrediu e, em 2015, a Coordenação de Educação para Mobilidade passou ter como foco no Acampamento ações como a visitação por esse pública.

Atualmente, o trabalho da Escola Pública de Mobilidade se une à cultura gauchesca, por meio da música, teatro e poesia, dentre outras manifestações culturais. As ações educativas têm como local as “ruas” internas do parque durante o evento e o Palco Central.

(Marcello Campos)

