Celebridades Ator Kayky Brito recebe alta da UTI e está consciente

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo boletim médico, o artista está consciente, conversando com os familiares. Foto: Reprodução/Instagram Segundo boletim médico, o artista está consciente, conversando com os familiares. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ator Kayky Brito, atropelado por um carro no dia 2 deste mês, recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital nesta sexta-feira (22).

Segundo boletim médico, o artista está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica.

Kayky Brito foi atropelado na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, ao atravessar a avenida Lúcio Costa depois de sair de um quiosque. O acidente provocou politraumatismos e traumatismo craniano no artista de 34 anos. Ele precisou ser submetido a cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades

https://www.osul.com.br/ator-kayky-brito-recebe-alta-da-uti-e-esta-consciente/

Ator Kayky Brito recebe alta da UTI e está consciente

2023-09-22