8 de dezembro de 2020

Ricca está escalado para a próxima novela das 9 da Globo.

O ator Marco Ricca foi entubado na UTI após contrair Covid-19. O artista, de 58 anos, enfrenta a doença há mais de 15 dias em um hospital do Rio de Janeiro, onde permanece sedado e intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) há cerca de uma semana. Sem acesso ao paciente, familiares e amigos têm sido informados de seu estado por meio da equipe médica.

A família do ator não teria autorizado que o hospital informasse quando Ricca deu entrada na unidade. A Casa de Saúde São José apenas informou em nota que ele vem evoluindo dia após dia com melhora clínica, mas ainda sem previsão de alta do CTI.

Recentemente, Ricca pôde ser visto no filme e na série Hebe, exibida neste ano pela Globo, e também na novela Órfãos da Terra, que foi ao ar em 2019.

O ator também estaria escalado para o elenco de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 9 da Globo, sem data de estreia definida. Ele ainda não teria começado a gravar.

Na mesma trama está a atriz Marieta Severo, e que também testou positivo para a Covid-19, tendo de se afastar das gravações. Ao divulgar o caso da atriz, a Globo explicou que “caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe”.

A família de Ricca enfrenta dias de instabilidade, já que no início de novembro foi divulgado que o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido há seis anos, havia sido encontrado com uma ossada. Um exame de DNA e de arcada dentária foi solicitado para verificar sua identidade.

