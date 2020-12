Últimas Bárbara Assmann, da TV Pampa, vence o Prêmio Press na categoria Estagiário do Ano

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Bárbara Assmann, da TV Pampa, foi a vencedora na categoria Estagiário do Ano do Prêmio Press 2020. Bárbara é natural de Lajeado e está no último semestre da faculdade de jornalismo. Ela trabalha na Rede Pampa há quase dois anos e atua nas coberturas esportivas há seis meses, em matérias para o Jornal da Pampa.

“Que felicidade, me passou um filme na cabeça quando vocês falaram o meu nome. Eu quero agradecer à Rede Pampa e aos meus pais e e ao meu irmão, eles sempre me apoiaram. Eu estou muito feliz em receber esse prêmio. Eu venho todo dia trabalhar com muita vontade”.

