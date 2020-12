Esporte Jogadores do PSG e Istanbul Basaksehir deixam o campo após acusação de racismo

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Uefa anunciou que o jogo será disputado na quarta-feira com nova arbitragem. Foto: Reprodução/Instagram A Uefa anunciou que o jogo será disputado na quarta-feira com nova arbitragem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir protagonizaram um momento que deve entrar para a história do futebol no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira (8), em partida válida pelo Grupo H da Liga dos Campeões. Ambas as equipes deixaram o campo no meio do primeiro tempo depois de ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e também integrante da comissão técnica da equipe turca.

Depois de duas horas de suspensão, a Liga dos Campeões (Uefa), decidiu que o jogo será disputado na quarta-feira, às 14h55 (de Brasília), com uma equipe de arbitragem diferente. A partida começará aos 13 minutos do primeiro tempo, correspondendo ao tempo de jogo decorrido até a confusão começar.

Tudo começou quando o lateral brasileiro Rafael, do Istanbul, foi punido com cartão amarelo. A equipe turca reclamou bastante e, segundo relato de jornalistas romenos, o quarto árbitro Sebastian Coltescu chamou o juiz principal, Ovidiu Hategan, e pediu punição a Pierre Webó.

Foi então que árbitro Coltescu, ao mostrar a Hategan de qual jogador se tratava, chamou Webó de preto. “Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para agir assim”, afirmou.

Webó se revoltou e contestou Coltescu, questionando o árbitro. “O que você falou? Por que você falou preto?”, perguntou.

Hategan então se aproximou e deu um cartão vermelho ao camaronês.

Membros da direção dos clubes entraram em campo para entender o que estava acontecendo, e os atletas de PSG e Istanbul Basaksehir decidiram abandonar o jogo. O clube turco publicou uma mensagem de combate ao racismo, republicada pelo perfil do Paris.

A televisão mostrou ainda o atacante senegalês Demba Ba se dirigindo a Coltescu cobrando a forma como ele se dirigiu a Webó.

“Você nunca diz “esse cara branco”, você diz “esse cara”. Então por que você está mencionando “cara preto”? Você tem que dizer “esse cara preto”? Por quê?!”

Os atacantes Mbappé e Neymar também deixaram claro para Hategan que não voltariam para o jogo se o quarto árbitro Sebastian Coltescu continuasse na partida.

“Não vamos jogar. Não podemos jogar. Com esse cara aqui, não vamos jogar”, disse Mbappé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por İstanbul Başakşehir (@ibfk2014)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte