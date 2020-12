Mundo No México, os profissionais de saúde serão os primeiros vacinados contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estratégia de vacinação do país de 130 milhões de habitantes tem cinco fases. (Foto: Reprodução)

Profissionais da área de saúde do México serão o primeiro grupo prioritário a receber a vacina contra covid-19, informou nesta terça-feira (8), o governo do país. O processo de inscrição começa na terceira semana de dezembro.

Depois, as prioridades serão pessoas que tenham doenças, doenças graves e complicações sérias de saúde, informou subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell em coletiva de imprensa. Durante a apresentação do plano de vacinação, o oficial afirmou que “todos terão acesso à vacina”.

No entanto, ele observou que a priorização desempenha um papel fundamental para atingir a meta de cobertura, que é de no mínimo 75% da população com 16 anos ou mais, em um país de cerca de 130 milhões de pessoas.

Ele ressaltou que a primeira etapa da vacinação será de dezembro 2020 a fevereiro de 2021, com a aplicação de 125 mil vacinas de Pfizer na Cidade do México e em Coahuila. A primeira etapa será realizada com o auxílio das Forças Armadas.

A vacina requer duas doses, com diferença 21 dias. Por isso, o primeiro envio será de 125 mil doses e a segunda remessa virá depois. Ele explicou que a estratégia de vacinação do governo mexicano compreende cinco etapas que começarão em dezembro de 2020 e seria concluído em março de 2022.

López-Gatell destacou que o fato de o México e o mundo terem uma vacina contra covid-19 “permite ter novos horizontes de esperança” e indicou que a vacinação “é uma questão de Estado e exige a envolvimento de todos os setores da sociedade”.

Além disso, ressaltou que a vacinação “não se trata apenas de um produto”, mas inclui todo um plano de trabalho. Disse ainda que as doses também devem ser complementadas com outras ações que são “relevantes, como medidas gerais de higiene pública” e a capacidade de cuidar das pessoas doentes.

Estados Unidos

A vacina da covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech oferece “forte proteção” contra a doença em até 10 dias após a primeira dose, indicam documentos publicados nesta terça pela agência regulatória de saúde nos Estados Unidos. A revisão dos dados dos ensaios clínicos do imunizante pela Food and Drug Administration (FDA), equivalente à Anvisa no Brasil, abre caminho para a autorização da fórmula nos EUA.

A vacina da Pfizer começou a ser aplicada hoje no Reino Unido, primeiro país do mundo a iniciar uma campanha de imunização contra a covid-19 dentro dos protocolos científicos usuais. Os relatórios da FDA foram divulgados a dois dias da reunião do comitê que avaliará o pedido de uso emergencial pela farmacêutica e pela BioNTech, que ocorreu em 20 de novembro.

O documento, de 53 páginas, traz análises detalhadas da agência dos EUA e da Pfizer/BioNTech. No mês passado, as desenvolvedoras anunciaram que a vacina apresentou nos ensaios clínicos uma eficácia de 95% após duas doses administradas com um intervalo de três semanas. A revisão da FDA indica que o imunizante começa a oferecer proteção contra a covid-19 antes disso, ou seja, em até 10 dias.

A análise também aponta que a vacina funcionou independentemente da raça, peso ou idade dos voluntários — especialistas temiam que uma fórmula contra o Sars-CoV-2 não funcionasse da mesma forma, por exemplo, em pessoas idosas e obesas, que integram o grupo de risco, ou mesmo entre etnias e gêneros distintos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo