Política Ator Mario Frias é exonerado da Secretaria Especial da Cultura; Sérgio Camargo deixa a Fundação Palmares

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Frias é pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PL Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Frias é pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PL. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ator Mario Frias deixou o comando da Secretaria Especial da Cultura do governo federal. A exoneração foi publicada nesta quinta-feira (31) no Diário Oficial da União. Para o cargo, foi nomeado Hélio Ferraz de Oliveira, que era secretário-adjunto da pasta.

Frias é pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PL (Partido Liberal), legenda do presidente Jair Bolsonaro. Há poucos dias, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou um convite para que ele explique o gasto de R$ 39 mil em uma viagem que fez a Nova York (EUA) em dezembro do ano passado.

Por se tratar de convite, Frias não é obrigado a comparecer à comissão. A situação é diferente da convocação, quando a pessoa é obrigada a ir a uma sessão. Ele nega irregularidades.

De acordo com o Portal da Transparência, o motivo da viagem foi a discussão de um projeto audiovisual com o empresário Bruno Garcia e com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie.

O ator assumiu a Secretaria da Cultura em junho de 2020. Na ocasião, ele substituiu a atriz Regina Duarte.

Fundação Palmares

O governo também exonerou do cargo o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. A exoneração, publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

O substituto de Camargo não foi informado. Na terça-feira (29), Camargo se filiou ao PL. “Filiei-me ao PL! Negros não precisam ser vítimas. Negros são livres. Pretos e brancos unidos. Palmares digna. Bolsonaro até 2026. Sigamos, patriotas!”, escreveu ele no Twitter. Camargo não divulgou qual cargo pretende disputar nas próximas eleições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política