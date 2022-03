Brasil Pagamento da parcela de março do programa Auxílio Brasil é concluído

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa social do governo federal Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa social do governo federal. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal conclui nesta quinta-feira (31) o pagamento da parcela de março do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400.

Recebem nesta quinta os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 0. As datas de pagamento do programa social seguem o modelo do extinto Bolsa Família.

Os beneficiários podem consultar mais informações nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa do governo federal.

Auxílio Gás

Neste mês, não há pagamento do Auxílio Gás, que beneficia 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O benefício, que equivale a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, só é pago a cada dois meses e retornará em abril.

