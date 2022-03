Rio Grande do Sul A pedido do Ministério Público, Justiça determina o afastamento do prefeito de Canoas, Jairo Jorge

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

O afastamento de Jairo Jorge ocorreu após o MP deflagrar a Operação Copa Livre Foto: O Sul O afastamento de Jairo Jorge ocorreu após o MP deflagrar a Operação Copa Livre. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Atendendo a um pedido do MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado determinou, nesta quinta-feira (31), o afastamento do prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), do comando do Executivo municipal. O vice-prefeito, Nedy de Vargas Marques, assumirá o cargo.

O afastamento ocorreu depois que o MP deflagrou, no início da manhã desta quinta, a Operação Copa Livre para investigar supostas irregularidades na prefeitura da cidade, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação, que visa combater o desvio de recursos públicos, contou com o apoio do 1º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar. Foram cumpridas 81 medidas cautelares contra 24 pessoas físicas e 15 empresas. Sete dessas empresas foram proibidas de contratar com o Poder Público. Seis pessoas, entre elas o prefeito, foram afastadas dos cargos.

Segundo o MP, as medidas cautelares foram cumpridas em endereços comerciais e residenciais, em instituições e órgãos públicos nas cidades de Canoas, Porto Alegre, São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Barueri (SP), Santana do Parnaíba (SP), Nova Iguaçu (RJ), Niterói (RJ) e Contagem (MG).

Entre os alvos das ordens judiciais, estão a sede da prefeitura de Canoas e o apartamento de Jairo Jorge. Segundo o MP, há uma “organização criminosa estruturada” no Executivo municipal.

