Brasil Honestidade: diarista devolve mais de R$ 16 mil que recebeu por engano após jovem fazer Pix errado

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Cerca de oito horas após o dinheiro entrar na sua conta, moradora de Goiânia devolveu o valor ao dono Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Cerca de oito horas após o dinheiro entrar na sua conta, moradora de Goiânia devolveu o valor ao dono. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Moradora de Goiânia (GO), a diarista Divina Pereira da Silva, de 55 anos, devolveu mais de R$ 16 mil que recebeu por engano após um jovem do interior de São Paulo fazer um Pix errado.

Cerca de oito horas após o dinheiro entrar na sua conta, a mulher devolveu o valor ao dono. A trabalhadora disse que não fazia sentido ficar com algo que não era dela.

“O rapaz simplesmente depositou um dinheiro na conta errada e minha obrigação era devolver porque o dinheiro não é meu, não me pertence. Independente de onde veio, de quem é”, disse a diarista.

O mecânico João Gabriel Cenadese, de 25 anos, que mora em Presidente Prudente (SP), transferiu o valor às 8h51min de quarta-feira (30) para uma conta errada. Nesse engano, Divina recebeu exatos R$ 16.118. Pouco tempo depois, antes de checar a conta bancária, a diarista recebeu uma ligação de João Gabriel, mas achou que fosse um golpe.

“Eu nem tinha visto. Como eu sou diarista, eu nem tive tempo de olhar no celular. Aí eu recebi uma ligação de um rapaz falando que tinha caído um dinheiro na minha conta. Eu falei: ‘Na minha conta?’ Ele explicou que foi fazer um depósito e digitou errado e caiu na minha conta”, disse a diarista.

Ainda sem acreditar, Divina conferiu em um aplicativo no celular e viu que tinha mais de R$ 16 mil na sua conta. Ela, então, decidiu ir até o banco após o trabalho para verificar se a situação era verídica. “Eu fui olhar e realmente tinha R$ 16 mil, além do dinheiro que eu tinha ganhado do meu serviço de ontem. Na verdade, eu nem pensei que fosse um erro, eu pensei que fosse um golpe. Fui até o banco, conversei com a gerente e ela me explicou”, revelou.

Após conseguir esclarecer a situação, por volta das 16h do mesmo dia, toda a quantia já estava de volta na conta de João Gabriel. “Eu mandei o dinheiro para ela por engano. Uma senhora muito honesta de Goiânia me devolveu o valor”, declarou o jovem.

João Gabriel contou que o dinheiro é do pai dele, que é cadeirante e tem mal de Parkinson. Segundo ele, o pai tem muitos custos com remédios, e o valor será usado para melhorar a qualidade de vida dele. “O dinheiro é do meu pai, eu apenas emprestei a conta para ele. Esse dinheiro é de um seguro que a minha avó tinha quando viva. Ela morreu há quatro meses e ele recebeu esse dinheiro nesta semana. Ele está precisando de uma cadeira de rodas nova, então, vai ajudar muito ele”, disse.

