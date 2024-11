Polícia Homem apontado como um dos líderes dos atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília é preso no RS

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

As sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas durante os atos antidemocráticos Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil As sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas durante os atos antidemocráticos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) gaúcha prendeu, na noite de sexta-feira (8), um homem procurado pela Justiça por participação nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A prisão ocorreu na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do RS. Ele é apontado como um dos líderes dos ataques às sedes dos Três Poderes.

Segundo informações divulgadas na manhã deste sábado (9), os policiais acompanhavam a rota de um veículo que estava desviando o trajeto para não passar por postos policiais. A equipe, então, resolveu abordar o carro perto da entrada de Rosário do Sul. Na direção, estava um cidadão uruguaio e, no banco do carona, um brasileiro de 46 anos, natural de Cuiabá (MT).

Ao consultarem o nome do brasileiro nos sistemas, os policiais rodoviários federais encontraram um mandado de prisão emitido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ameaça violenta ao livre exercício dos Poderes da União.

Conforme a PRF, o homem ficou conhecido como o organizador da chamada “máfia do Pix”, responsável por arrecadar recursos para bancar a alimentação dos invasores das sedes dos Três Poderes. Ele chegou a ser preso no dia 8 de janeiro de 2023, mas foi liberado posteriormente.

Aos policiais, o homem afirmou que estava escondido no Uruguai e que retornou ao Brasil apenas para comprar uma geladeira. O veículo em que ele estava, com placas do Distrito Federal, foi recolhido por estar com o licenciamento vencido.

O cidadão uruguaio foi liberado. A PRF não divulgou o nome do preso.

2024-11-09