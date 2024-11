Pelo menos 25 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque terrorista em uma estação de trem em Quetta, no Sudeste do Paquistão, na manhã deste sábado (9). Câmeras de segurança flagraram o momento da explosão.

Segundo autoridades locais, o atentado foi executado por um homem-bomba que pertence a um grupo separatista. “O alvo eram militares da Escola de Infantaria”, disse Mouzzam Jah Ansari, inspetor-geral da polícia do Baluchistão.

Segundo o superintendente sênior de operações policiais, Muhammad Baloch, “a explosão ocorreu dentro da estação ferroviária quando o expresso com destino a Peshawar estava prestes a partir para seu destino”.

O Exército de Libertação Balúchi (BLA) assumiu a responsabilidade pelo atentado. O BLA busca a independência do Baluchistão, uma província de 15 milhões de habitantes. Ela faz fronteira com o Afeganistão no Norte e o Irã no Oeste e é palco de conflitos com outros grupos insurgentes formados por minorias étnicas.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que os autores do ataque deste sábado “pagarão um preço alto”.