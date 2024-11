Porto Alegre Saiba em quais ruas de Porto Alegre os imóveis registraram maior valorização neste ano

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Uma rua no bairro Bela Vista registrou aumento de 290% no tíquete médio dos imóveis

Ruas localizadas nos bairros Bela Vista, Moinhos de Vento e Petrópolis são as que tiveram a maior valorização nos preços dos imóveis entre janeiro e agosto deste ano na comparação com o mesmo período de 2023.

A rua Engenheiro Adolfo Stern, no Bela Vista, registrou o maior aumento no período – 290% – no tíquete médio dos imóveis, saindo de uma média de R$ 509 mil para cerca de R$ 2 milhões. Em seguida, a rua Dr.Vale, no Moinhos de Vento, apresentou crescimento de 208%, alcançando uma média de R$ 2,4 milhões.

Na avenida João Obino, no Petrópolis, o tíquete médio chegou a R$ 5,5 milhões – aumento de 137% em relação a 2023, quando a média de preços dos imóveis era de R$ 2,3 milhões.

No Moinhos de Vento, a rua Santo Inácio contabilizou valorização de 109%, enquanto na rua Dr. Timóteo o aumento foi de 104%. Os imóveis nessas vias custam, em média, cerca de R$ 3,2 milhões e R$ 1,2 milhão, respectivamente.

Os dados são de um levantamento realizado pela startup Loft, que atua no mercado imobiliário. “As ruas com esses crescimentos impressionantes têm algumas características em comum. Todas estão em regiões de alta demanda e receberam empreendimentos novos, de alto luxo, com imóveis maiores do que aqueles que vinham sendo negociados anteriormente”, afirmou o gerente de dados da empresa, Fábio Takahashi.

O levantamento incluiu dados de transações imobiliárias em toda a cidade com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). Foram consideradas as 700 ruas mais valorizadas da Capital gaúcha, com transações registradas entre janeiro e agosto de 2023 e de 2024.

Se analisadas as 30 ruas com os maiores crescimentos, destacam-se os bairros Moinhos Vento (quatro ruas no grupo), Petrópolis (quatro) e Menino Deus (três).

