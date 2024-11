Rio Grande do Sul Inaugurada a pavimentação da estrada de acesso ao Cristo Protetor, em Encantado

9 de novembro de 2024

(Foto: Vitor Rosa/Secom) Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e outras autoridades inauguraram na sexta-feira (8) a pavimentação da estrada de acesso ao Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari, um dos cartões postais do Rio Grande do Sul.

A estrada de mais de 2,5 quilômetros contou com investimento de R$ 4 milhões em recursos do Estado, por meio do programa Pavimenta, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. A contrapartida municipal foi de R$ 4,5 milhões, totalizando R$ 8,5 milhões. Além do asfalto, as obras incluem pintura, sinalização viária e construção de um passeio lateral para circulação de pedestres.

Leite disse que o Cristo Protetor é um símbolo de fé e que a pavimentação do acesso qualifica a experiência de visitação ao local. “É um monumento com um significado muito especial para o Rio Grande do Sul e, especialmente, para o Vale do Taquari. Essa foi uma das regiões que mais sofreu com as chuvas que atingiram nosso Estado e, hoje, celebramos aqui esse símbolo de proteção e a capacidade do povo gaúcho de resistir e superar as adversidades. Esse monumento tem também um significado econômico importante, pela movimentação turística e os empreendimentos que vai impulsionar. Por isso, investimos nas obras de acesso, garantindo a melhor experiência para turistas e peregrinos e qualificando a infraestrutura urbana”, disse o governador.

Depois da solenidade, as autoridades presentes no evento subiram até o Complexo do Cristo Protetor e plantaram uma oliveira aos pés do monumento, simbolizando o recomeço, a fé e a união.

