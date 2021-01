Porto Alegre Atracadouro Nico Fagundes, em Porto Alegre, é tema de reunião entre secretaria e permissionários

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Local foi construído para embarques de passeios turísticos pelo Guaíba. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Local foi construído para embarques de passeios turísticos pelo Guaíba. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A recuperação e a manutenção das bilheterias do Atracadouro Nico Fagundes, no Trecho 1 da Orla Moacyr Scliar, junto à Usina do Gasômetro, foram abordadas durante reunião coordenada pela secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, na quarta-feira (20), na sede da pasta. No encontro, que reuniu os permissionários do espaço, técnicos da prefeitura e representantes da concessionária responsável pela obra, foram discutidas possíveis soluções para resolver problemas do atracadouro, que ficou fechado por oito meses durante a pandemia de Covid-19. O local foi construído para embarques de roteiros turísticos pelo Guaíba.

“O passeio de barco é um valor que temos em Porto Alegre, e queremos que a porta de entrada para as pessoas adquirirem o seu bilhete seja confortável e segura”, enfatizou Pellini. A secretária reforçou ainda que “a prefeitura busca, através da parceria com os permissionários, tornar o espaço mais agradável para a população”.

Após a reunião, os técnicos e os permissionários fizeram uma visita ao local para mapear os problemas de infraestrutura existentes. Participaram do encontro representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Obras e Infraestrutura, Planejamento e Assuntos Estratégicos, e das embarcações Noiva do Caí II, Porto Alegre 10, Bar Co, Barco Cisne Branco, Cat Sul e da Procon Construções, líder do consórcio executor da obra do Trecho 1 da Orla.

