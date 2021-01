Porto Alegre Evento “Um Dia de Transparência” integrará órgãos municipais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Equipes da secretaria apresentarão o trabalho desenvolvido pelo Atendimento 156. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Equipes da secretaria apresentarão o trabalho desenvolvido pelo Atendimento 156. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Para que as demandas dos cidadãos de Porto Alegre junto à prefeitura sejam atendidas com mais agilidade e qualidade, ocorre nesta sexta-feira (22), o encontro “Um Dia de Transparência”, que reunirá representantes de todos os órgãos municipais. O evento será no auditório da Escola de Gestão Pública, na sede da prefeitura nova (Siqueira Campos, 1300, 14º andar), das 8h45 às 13h, com respeito aos protocolos de distanciamento social e higienização.

Promovido pela SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria), o encontro possibilitará aos participantes aprofundar os conhecimentos sobre os diferentes canais de atendimento à população e suas finalidades. “Buscamos promover um relacionamento cada vez mais transparente entre os usuários de serviços públicos e a prefeitura, com foco na melhoria dos fluxos internos e externos”, destaca o secretário Gustavo Ferenci.

As equipes da secretaria apresentarão o trabalho desenvolvido pelo Atendimento 156, Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação (e-Sic), bem como seus avanços e desafios. Serão tratados temas referentes à legislação, sistemas, prazos e etapas do processo desde o contato inicial até a resolução da solicitação, além dos próximos projetos de cada área. O objetivo é intensificar a integração entre os órgãos executores de serviços públicos com todo o sistema de atendimento ao cidadão do município, sob responsabilidade da SMTC.

