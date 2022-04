Rio Grande do Sul Atrações da Páscoa devem lotar Gramado no feriadão

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











No sábado e no domingo, a partir das 15h, ocorre a tradicional Parada de Páscoa pela Borges de Medeiros. Foto: Cleiton Thiele/Divulgação No sábado e no domingo, a partir das 15h, ocorre a tradicional Parada de Páscoa pela Borges de Medeiros. (Foto: Cleiton Thiele/Divulgação) Foto: Cleiton Thiele/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os atrativos da Páscoa em Gramado – Gramado Aleluia, que vai até o próximo domingo (17), devem movimentar a Serra Gaúcha. Com intensa programação gratuita, a cidade deve receber 150 mil pessoas durante a última semana do evento. Conforme estimativa do SindTur, a taxa de ocupação deve superar os 90% na rede hoteleira.

O presidente do SindTur, Cláudio Souza, observa que Gramado possui aproximadamente 22 mil leitos e que ainda é possível fazer reservas para o feriadão de Páscoa. Além dos atrativos lúdicos e religiosos, outro fator de movimentação de turistas é a previsão de frio. “Os últimos anos foram de incertezas e com grandes prejuízos para toda a cadeia turística. Em 2022, as incertezas foram transformadas em otimismo. Temos números crescentes a cada mês, indicando o caminho para a normalidade”, afirma Souza.

Outro setor que comemora a Páscoa 2022 é o chocolateiro. Após dois anos de perdas que alcançaram 90% por conta da pandemia, os produtores de chocolate caseiro de Gramado estimam um crescimento de até 30% nas vendas em comparação com 2019. Com 28 fábricas, Gramado vai produzir 500 toneladas de chocolate artesanal. “Somos a capital nacional do chocolate artesanal. Produzimos o melhor chocolate do Brasil e, após dois anos de dificuldades, estamos vivenciando um clima positivo”, afirma o diretor-executivo da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), João Teixeira.

Atrações

Até este domingo, a Páscoa em Gramado terá atrações para encantar todos os públicos. Na Sexta-feira Santa, dia 15, o grande momento será a Procissão dos Passos, que ocorre a partir das 20h, na avenida Borges de Medeiros. O cortejo ao ar livre vai apresentar os últimos passos de Jesus Cristo na Terra. Mais de 400 pessoas iluminarão a avenida com tochas e velas para encenar a via crucis. O espetáculo terá 14 cenas e nove carros alegóricos.

Na manhã de sábado (16), a partir das 6h30min, a 1ª Corrida e Caminhada do Coelho vai reunir mais de 200 atletas. Com largada e chegada na Rua Coberta, a atividade esportiva terá corridas nas modalidades 9 quilômetros e 4 quilômetros, caminhada de 3 quilômetros e corridas infantis. Já no domingo, às 11h30min, na Rua Coberta, ocorre o Grande Concerto de Páscoa com a Orquestra Sinfônica de Gramado. Antes, às 11h, será realizada a entrega do Ovo de Cristal ao vencedor do concurso de decoração Brilha Gramado.

Em todo o final de semana, o evento também terá atrações no Espaço Kids Criamigos, na Vila de Páscoa, que está instalada na praça da Etnias, e no Vita Boulevard, que recebe no sábado, às 19h, a Orquestra de Violões de Gramado. No sábado e no domingo, a partir das 15h, ocorre a tradicional Parada de Páscoa pela Borges de Medeiros.

Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a realização do evento com uma programação inteiramente gratuita traz esperança para a comunidade após dois anos de dificuldades. “Além do lúdico, estamos conseguindo fazer a programação religiosa do Gramado Aleluia, trazendo essa reflexão num momento tão importante de renovação da fé. Que a gente possa ver as ruas lotadas de pessoas com alegria, desfrutando de forma sadia, segura e tranquila a nossa cidade”, diz Rosa Helena.

A programação completa pode ser conferida no site www.pascoaemgramado.net.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul