Economia Puxada pelo preço da batata, inflação nos supermercados supera a oficial em fevereiro

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Item subiu 23,9% e foi o principal culpado pelo aumento de 1,33% na cesta básica da Abras, que passou de R$ 709,63 para R$ 719,63. Foto: EBC Item subiu 23,9% e foi o principal culpado pelo aumento de 1,33% na cesta básica da Abras, que passou de R$ 709,63 para R$ 719,63. (Foto: EBC) Foto: EBC

O aumento do preço dos produtos no supermercado superou o da inflação oficial, registrada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), em fevereiro, que cresceu 1,01% em relação ao mês anterior. No mesmo período, os itens da cesta básica tiveram uma alta de 1,33%, segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

A cesta básica, composta de alimentos, bebidas, produtos de limpeza, higiene e beleza, passou de R$ 709,63, em janeiro, para R$ 719,63, em fevereiro.

A batata disparou 23,49% e puxou as altas dos preços no mercado. Ela foi seguida pelo feijão (4,77%), cebola (3,26%), ovo (2,79%) e farinha de trigo (2,76%).

Por outro lado, a queda do preço do pernil (-3,01%), do frango congelado (-2,29%), do queijo prato (-0,15%), do sabão em pó (-0,14%), do leite em pó integral (-0,05%) e do refrigerante (-0,05%) ajudou a segurar as altas.

O Sudeste foi o local com maior aumento do valor da cesta básica (1,58%). Por lá, ela passou de R$ 689,11 para R$ 700 em um mês.

A menor variação foi no Norte (1,15%). Contudo, a região tem entre todas o maior preço médio, R$ 792,43. No Centro-Oeste a alta foi de 1,57%; no Sul, de 1,21%; e no Nordeste, de 1,18%.

