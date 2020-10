Magazine Atriz da Globo se casa com filho de Regina Duarte sem avisar a sogra

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Thalita Younan e João, filho de Regina Duarte. (Foto: Reprodução/Instagram)

Talita Younan, conhecida por atuar em “Malhação”, e João Gomez, filho de Regina Duarte, se casaram em um cartório no Rio de Janeiro, na quinta-feira (22). O que mais chamou atenção na união é que ela aconteceu de surpresa, sem sequer a presença de amigos ou familiares.

“Quem beijou beijou beijou, quem não beijou, não beija mais. Eu amo nossa história e tudo que estamos construindo juntos! Peço a benção de Deus todos os dias para proteger nossa sinceridade, nosso cuidado um com o outro, respeito, miudezas do dia a dia e nossa família. Eu amo você e tenho amor de sobra pra vida inteira, aguente”, escreveu a atriz da Globo em uma publicação no Instagram .

À Quem, Younan confirmou que o casamento foi feito sem a presença nem dos pais deles. “Foi meio de surpresa. Não contamos para os amigos ou a família. A gente só foi ao cartório e assinou os papéis para celebrar esse momento que estamos vivendo”, disse. Talita está grávida do primeiro filho. Já João é pai de dois filhos, do casamento com a atriz Regiane Alves.

