Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Ana Hickmann exibe branco, P&B e dourado em Gramado. (Foto: Divulgação)

Ana Hickmann foi para Gramado para participar da abertura do Natal Luz da cidade, que este ano não terá o tradicional espetáculo em arenas fachadas, por conta do Covid 19. A abertura, que aconteceu na quinta-feira (22) foi somente para convidados em função dos protocolos de segurança necessários. com receptivo em um percurso, junto ao bosque, com diversas atrações que fazem parte da história dos 35 anos do Natal Luz, como o Illumination,

A apresentadora é madrinha do evento, que está em sua 35ª. Serão ao total 101 dias de Natal Luz de Gramado, que termina dia 3 de janeiro, com todas as ruas da cidade e pontos turísticos decorados. “Tá a coisa mais linda! Estou apaixonada por esse lugar mágico e encantador!!!! O Natal Luz de Gramado é o maior evento natalino do Brasil.”, escreveu Ana em sua conta do Instagram.

Entre os looks usados por Ana Hickmann na cidade, estão o clássico preto e branco, o dourado, e branco com blusa de babados.

Dourado

Para a inauguração do evento, Ana Hickmann usou vestido dourado, leve, com decote profundo, fenda poderosa e nó na frontal. O tecido leve e a modelagam aparentemente simples conferem sofisticação e elegância à produção, sem esforço.

Preto e branco

O bicolor em preto e branco é sempre um boa escolha. Para deixar a produção ainda mais bacana, a apresentadora usou uma blusa com decote ciganinha, com babados, e manga bufante. tendências em alta e que prometem ficar por muito tempo. A calça preta de cintura alta complementa o look modelando a silhueta.

Branco

Look todo branco foi outra escolha de Ana para andar de bicicleta em Gramado. A blusa com babados diagonais é um ótimo recurso para modelar a silhueta, pois afina a cintura. Calça branca curta é peça básica para compor vários looks, inclusive de trabalho. Pode apostar. A bolsa estampada, da Dolce & Gabbana, dá um ar campestre à produção.

