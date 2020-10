Magazine Após morte do neto, Neguinho da Beija-Flor fala em racismo e decide viver em Portugal

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O artista não informou a data em que pretende deixar o país. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O sambista Neguinho da Beija-Flor afirmou que o assassinato do neto Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, no último domingo (18), num baile funk, intensificou sua vontade de deixar o Brasil e ir para Portugal em busca de oferecer outras condições de vida para a filha Luisa Flor Morena, de 12 anos. “No Brasil, basta nascer preto para ser suspeito. Por isso, estou metendo o pé do país”, desabafou o cantor ao jornal Extra.

Gabriel, que trabalhava na montagem do evento, e outros dois homens foram baleados e mortos em uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos no Morro da Bacia, no Ambaí, em Nova Iguaçu. O neto do sambista chegou a ser socorrido pelos policiais militares e levado ao Hospital da Posse. No entanto, não resistiu aos ferimentos. O sepultamento ocorreu na última segunda-feira (19), no Cemitério de Nova Iguaçu.

Durante o velório, o cantor comentou que a família está “arrasada” desde a morte do jovem. Neguinho falou, ainda, sobre a truculência nas abordagens policiais a moradores de comunidades e que, se um dia a pena de morte for implantada no Brasil, “não sobra um negro”. Ao desabafar sobre o acontecido, o sambista disse que o filho Paulo Cesar Marcondes, pai de Gabriel, vai processar o Rio de Janeiro.

“Meu filho vai processar o Estado. A justificativa é a seguinte: ‘Seu neto estava no lugar errado, na hora errada’. Queria que ele estivesse onde? Num shopping na Barra? Aqui em Copacabana? Se todo lugar no Rio é perigoso. É muito fácil fazer justiça em cima do negro sem defesa. Uma vez perguntei a um amigo, um grande jurista, sobre o que aconteceria se a pena de morte fosse aceita no país. Ele disse: ‘Só vão viver os brancos, vão matar todos os negros’. Negros já nascem suspeitos. Em negro, atiram primeiro para depois saber quem é”, ressaltou.

Mudança

O artista não informou a data em que pretende deixar o país. A ideia, no entanto, não é nova. Os planos foram interrompidos pela chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“(Penso) há muito tempo. Só não aconteceu com a pandemia. Sem show, tive que gastar tudo, só saiu. O suporte que eu tinha, com essa finalidade, foi tudo. Não vou criar minha filha aqui depois do que aconteceu com o Gabriel. Não vou mesmo”, afirmou o cantor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine