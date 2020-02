Cinema Atriz de filme da Disney, Nikita Pearl Waligwa morre aos 15 anos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Atriz foi diagnosticada com câncer no cérebro em 2016 Foto: Disney/Divulgação Atriz foi diagnosticada com câncer no cérebro em 2016 Foto: Disney/Divulgação Foto: Disney/Divulgação

Nikita Pearl Waligwa, jovem atriz de Uganda, morreu aos 15 anos. Sem informar a data precisa, o jornal local Daily Monitor, comunicou que Nikita “morreu recentemente” e que ela foi diagnosticada com câncer no cérebro em 2016.

O jornal ainda informou que havia uma campanha para arrecadar fundos para que Nikita iniciasse seu tratamento na Índia, já que os médicos locais disseram que não havia o equipamento adequado para os cuidados da atriz em Uganda. Já a agência Associated Press comunicou que a morte da atriz aconteceu no sábado (15), em um hospital de Kampala, próximo a Uganda.

Nikita atuou no filme da Disney “Rainha de Katwe”, que conta a história verídica de Phiona Mutesi, uma prodígio do xadrez, interpretada por Madina Nalwanga. O longa ainda tem no elenco estrelas como Lupita Nyong’o e David Oyelowo. No longa, Nikita era Gloia, amiga de Phiona e responsável por explicar para ela as regras do xadrez.

Lupita prestou uma homenagem para Nikita nas redes sociais. “É com grande tristeza que posto sobre a morte de Nikita Waligwa, a doce, carinhosa e talentosa garota com quem trabalhei no filme ‘Rainha de Katwe’. Ela interpretou Gloria, com muito entusiasmo. Em sua vida real, ela tinha o enorme desafio de uma batalha contra o câncer. Meus pensamentos e orações estão com sua família, comunidade e todos que terão que dizer adeus tão cedo.”

Voltar Todas de Cinema

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário