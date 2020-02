Celebridades Nicole Bahls lembra dica da ex-sogra Luma de Oliveira para desfilar no carnaval

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Dois anos fora do carnaval, Nicole Bahls volta à Sapucaí em 2020. E em grande estilo. Reassumindo o seu cargo de musa da Beija-Flor, Nicole vai desfilar pela primeira vez no chão pela escola. E, tanto prestígio, para ela, é motivo de orgulho.

“É quase uma estreia novamente. A Beija-Flor é a escola do meu coração, desde pequena lá no interior. Nunca imaginava chegar tão perto e fiquei muito feliz com o convite de retornar. Senti muita falta, principalmente desse contato com a escola. Mas, foram anos muito corridos. Estava preocupada com o casamento, depois em engravidar. E as coisas foram seguindo”, conta.

Casada com o modelo Marcelo Bimbi há um ano, Nicole conta que deixou os planos de maternidade de lado por enquanto. E, nesse meio tempo, vai aproveitar a oportunidade de poder curtir o carnaval.

“No que depender eu continuo no carnaval. Eu amo! O plano de ter filhos por agora não vai afetar a minha permanência. Agora faz parte de um futuro, não muito distante. Mas ser mãe está no futuro ainda”, diz.

Ex-sogra fada

Do ano de sua estreia na Sapucaí, em 2009, Nicole Bahls também carregou o título de namorada de Thor Batista. Do contato com Luma de Oliveira, mãe de Thor e inspiração para musas que cruzam a Avenida, Nicole ganhou conselho de fada madrinha para brilhar. E é na inspiração pela ex-sogra que Nicole se guia até hoje.

“A Luma participou muito da minha primeira vez no carnaval. A primeira coisa que ela fez foi me dar uma dica. Que eu tinha que comer chocolate antes de desfilar para ter energia a Sapucaí inteira. E eu sigo até hoje. Sem contar que ela fazia questão de me deixar muito tranquila, para me sentir confiante em desfilar”, relembra.

