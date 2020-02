Magazine Após polêmicas, assessora de Gugu desabafa: “Ninguém vai conseguir destruir tudo o que construiu”

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Apresentador morreu em novembro do ano passado vítima de um acidente doméstico Foto: Divulgação Apresentador morreu em novembro do ano passado vítima de um acidente doméstico (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esther Rocha, assessora de imprensa e amiga de Gugu Liberato há anos, usou sua rede social na manhã desta segunda-feira (17), para prestar uma homenagem para o comunicador e aproveitou para desabafar a respeito de todas as polêmicas envolvendo o nome de Liberato na mídia.

Desde que Gugu faleceu, a família dele entrou em uma verdadeira guerra judicial pelos seus bens. Além disso, também surgiu o chef de cozinha, Thiago Salvatico, que se diz companheiro de Gugu por oito anos, assim, também entrando disputa pelo patrimônio do comunicador.

“Hey amigo/chefe, acordei com saudade de você… Acredite que as turbulências vão passar, o justo será feito e você poderá seguir seu caminho em paz. Receba daí meu abraço de gratidão e amizade sincera. Amizade pra valer, sem interesses ou falsos sorrisos. Deus é justo e ninguém vai conseguir destruir tudo o que construiu. O mundo as vezes fica tão feio, hostil, injusto… Mas saiba que tem muita gente que te ama por aqui. Os mal intencionados passarão e você seguirá seu caminho em paz. Você faz falta por aqui, seus e-mails com respostas curtas, seu jeito “rabugento” quando eu insistia em engatar uma D.R. com você… Tenho saudade até de ficar de mal… como as vezes acontecia. Ah, só pra lembrar… obrigada por tudo, tudo mesmo…”, escreveu ela na legenda da publicação.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário