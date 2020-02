Celebridades Cleo fala de críticas que recebe sobre seu corpo: “Não deixo de viver por isso”

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Cleo foi questionada sobre o que aconteceu para que ela engordasse 20 quilos em 2019 Foto: Reprodução/Instagram Cleo foi questionada sobre o que aconteceu para que ela engordasse 20 quilos em 2019 (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e cantora Cleo, que sempre é alvo de críticas envolvendo seu corpo, foi a capa da revista Glamour do mês de fevereiro e contou como reage a esses ataques da internet. A morena até mencionou durante a entrevista que teve que buscar na terapia e apoio dos amigos para enfrentar tudo isso.

“Terapia, amigos ao meu lado, algum tipo de crença, não necessariamente religião, porque não gosto dos dogmas, mas da espiritualidade. O olhar dos outros não tem tanta importância. Infelizmente, muitas vezes é dolorido, mas sou dona da minha narrativa. De onde vim, para onde vou, sou eu que sei”, contou Cleo.

Com uma grande bagagem de trabalhar na televisão e ter em seu currículo grandes papeis como atriz, ela também falou que o julgamento na internet tem relação com aquele sofrido na telinha. “É parecido. Se você é mulher, tem que ser magra; se é atriz, não pode fazer plástica, ou tem que fazer e não pode parecer, ou não pode falar sobre. Você não pode ter controle sobre a sua narrativa. No fundo, a questão é essa”, desabafou ela.

Considerada muito sexy e um símbolo sexual por muita pessoas, Cleo foi questionada sobre o que aconteceu para que ela engordasse 20 quilos em 2019. “Houve fases da vida em que tive um peso normal, fases da vida em que quis emagrecer e tomei remédio. E, agora, foi acontecendo. Que eu saiba, sem nenhuma questão relacionada à saúde”, concluiu Cleo.

