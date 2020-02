Dicas de O Sul Rebanhão é opção para quem fica em Porto Alegre no carnaval

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Retiro espiritual será realizado gratuitamente nos dias de carnaval Foto: Divulgação Retiro espiritual será realizado gratuitamente nos dias de carnaval Divulgação Foto: Divulgação

O Rebanhão 2020 – Retiro Espiritual no carnaval será realizado no Tabernáculo de Deus, localizado à Rua Coronel Claudino, nº 327, bairro Cristal, em Porto Alegre. O Retiro será realizado no feriado de carnaval, iniciando no domingo, no dia 23 de fevereiro, e seguindo nos dias 24 (segunda) e 25 (terça), sempre no horário das 9h às 18h. O tema deste ano é “Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente”.

O Rebanhão é o mais antigo Retiro Espiritual aberto do Rio Grande do Sul, reunindo pessoas de todas as idades que desejam dedicar um período para oração, louvor e reflexão, com uma programação de espiritualidade, palestras, atendimento espiritual, santas missas e muita animação.

A direção espiritual está a cargo dos padres Ladislau Molnár e Miguel Martins Costa. A organização é da Fundação Fraternidade em conjunto com a Paróquia São Martinho. As missas serão, durante os três dias, às 9h e às 17h.

O Rebanhão é um retiro que não necessita de inscrição prévia. A entrada é franca e não há obrigatoriedade de permanência em tempo integral. As pessoas podem participar no horário que melhor lhes convier.

A comunidade se mobiliza para receber os participantes. Há vagas de hospedagem na Casa de Retiros. Para quem vier de carro, haverá estacionamento gratuito. Ao meio-dia será oferecido almoço no local a preço de custo. Lanches, água e refrigerantes também serão vendidos durante o evento.

Para maiores informações, falar com Irene Salvadori: (51) 98172-3346 ou Paulo Saraiva: (51) 98122-8160.

